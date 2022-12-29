迎2023年｜除夕溫差達6度　最低14度　元旦起氣溫逐漸回升

除夕（31日）將至，天文台表示今晚天氣仍相當清涼，預測一股東北季候風在未來一兩天為廣東沿岸帶來相當清涼及乾燥的天氣，明日（30日）及除夕本港大致晴朗，日夜溫差較大，除夕的氣溫介乎攝氏14至20度，溫差達6度，市民外出倒數，宜穿足夠衣物保暖。



天文台指隨着季候風緩和及受一道雲帶影響，元旦假期（即明年1月1日及2日），本港雲量較多，氣溫逐漸回升，1月2日更會回升至攝氏21度。



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今午多雲轉晴 晚間相當清涼

截至今午12時，本港有數處地方最低氣溫低於攝氏10度，包括昂坪、北潭涌、大老山、大帽山等地，而市區如黃大仙、觀塘等地，最低溫度介乎攝氏12至13度。天文台預料，本港下午初時大致多雲，稍後漸轉天晴，今晚天氣相當清涼，吹和緩至清勁北風，市民外出，仍需注意保暖。

除夕大致晴朗 日夜溫差較大

天文台表示，一股東北季候風會在未來一兩天為廣東沿岸帶來相當清涼及乾燥的天氣。據九天天氣預報，明日（30日）及除夕的天氣大致晴朗，日夜溫差較大，除夕當日氣溫介乎攝氏14至20度，溫差可達6度。

九天天氣預報（天文台）

元旦假期多雲 1月2日最低氣溫回升至16度

隨著季候風緩和及受一道雲帶影響，元旦假期、即1月1日及2日，本港雲量較多，氣溫逐漸回升。在元旦當日，最低氣溫回升至攝氏15度，其後一日、即1月2日將再升至攝氏16度，當日部份時間有陽光。

「小寒」最低氣溫上調1度至攝氏15度

天文台續預測，受乾燥的大陸氣流影響，下周中期華南沿岸天色大致晴朗，下周三（1日月4日）起，最低氣溫會維持於攝氏15，而最高溫度會在攝氏19或20度徘徊。

1月5日為二十四節氣中的「小寒」，標誌着開始進入一年中最寒冷的日子，據天文台早前的預報，一度預測當日最低氣溫為攝氏14度，現時的預測較早前略為上升。

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