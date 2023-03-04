天氣交通｜今日天晴乾燥　未來數天日夜溫差大

黃色火災危險警告現正生效。一股東北季候風正影響廣東沿岸；本港今日早上部分時間多雲，日間天晴乾燥，市區最高氣溫約23度，新界再高一兩度，局部地區有煙霞，吹和緩東至東北風。



天文台展望，未來數日大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。

運輸署表示，較早前因火警而封閉的彌敦道（尖沙咀方向）介乎金巴利道與梳士巴利道之間的全線，已經解封。但以下路段仍然封閉，包括中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的全線、梳士巴利道（紅磡方向）近中間道的第1線。此外，車輛禁止由彌敦道（往梳士巴利道方向）左轉入麼地道；亦禁止由加拿分道左轉入碧仙桃路。

此外，多區以下路段亦暫時封閉：

因水管爆裂，和宜合道（往昌榮路方向）近梨樹路的快線現已封閉；沿和宜合道的車輛不能右轉入梨樹路。同時，梨樹路（往和宜合道方向）近和宜合道的慢線現已封閉。

因水管爆裂，屯門鄉事會路（往屯門碼頭方向）介乎友愛路與兆麟街之間的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。

因水管爆裂，天后路（來回方向）介乎業旺路與洪祥路之間的全線現已封閉。

因緊急維修，旺角道（往彌敦道方向）近旺角道遊樂場的慢線現已封閉；沿廣東道的車輛不能左轉入旺角道（往彌敦道方向）。

因水管爆裂，旺角道近廣東道的部份行車線仍然封閉；沿旺角道的車輛不能左轉入廣東道（往太子方向）。

因水管緊急維修，大埔道（北行）近路德會救主學校的部份行車線現已封閉。

因水管緊急維修，觀塘道（往旺角方向）近創紀之城一期的快線現已封閉。