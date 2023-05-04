天文台今錄31度成今年最熱　周末立夏三區或達32度　翌日雷暴殺至

周六（6日）將「立夏」意味夏季來到，在立夏前，受高空反氣旋影響，天文台今日下午（4日）錄得最高氣溫31.0度，是今年以來的最高紀錄。



天文台最新九天天氣預報顯示，當日市區最高氣溫30度，當日中午有三個分區最高氣溫料達32度，逼酷熱級數。天文台指，現時影響廣東沿岸的高空反氣旋會在未來一兩日逐漸減弱，該區有幾陣驟雨，周五會有雨水到來。一道低壓槽會在周日及周一（8日），一連兩天為華南帶來大驟雨及狂風雷暴，最低氣溫跌至22度，清涼天氣維持3天。隨著高空反氣旋在下周中期再度增強，天色較為明朗，不過下周六（13日）會再臨驟雨。



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天文台預測，高空反氣旋正為華南沿岸帶來大致良好的天氣，本港地區下午大致天晴及炎熱，今晚部分時間多雲，吹和緩南至東南風。截至中午12時正，各區錄得28度以上高溫，上水錄得氣溫32度，為全港最高，石崗及赤鱲角則錄得31度。

今天（4日）本港各區天氣。（天文台截圖）

上水、石崗及打鼓嶺立夏正午或達32度

展望未來一兩日天氣炎熱，亦有幾陣驟雨，預料現時影響廣東沿岸的高空反氣旋會在未來一兩日逐漸減弱，該區有幾陣驟雨，但連續兩天最高氣溫維持30度。明日（5日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，周六（6日）「立夏」大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫維持25度至30度之間。根據天文台自動分區天氣預報，上水、石崗及打鼓 嶺正午達32度。

下周日有幾陣狂風雷暴

一道低壓槽會在周日及周一為華南帶來大驟雨及狂風雷暴。本港周日氣溫稍降，介乎24至28度之間，大致多雲，間中有驟雨，稍後有幾陣狂風雷暴。周一大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有狂風雷暴，最低氣溫跌至22度。

天文台指，隨著高空反氣旋在下周中期再度增強，該區天色較為明朗。此外，一個低壓區會在未來兩三日為菲律賓中部及南海南部帶來不穩定天氣。本港周二（9日）起大致多雲，日間短暫時間有陽光，不過4天之後的下周六會有一兩陣驟雨，氣溫回復23至26度之間。