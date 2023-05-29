天氣｜今最高33度　天文台發酷熱天氣警告　防護中心提醒慎防中暑

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。在上午5時，強颱風瑪娃集結在馬尼拉之東北約750公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋以東海域。本港地區今日天氣預測，大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度。吹輕微至和緩東風，漸轉吹西北風，部份地區有煙霞。



天文台在上午6 時 45 分發出酷熱天氣警告稱，本港受持續高溫天氣影響，市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適 。



衞生署衞生防護中心提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。



天文台在上午10時表示，強颱風瑪娃集結在馬尼拉之東北約740公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過呂宋以東海域。本港地區今日大致天晴，日間酷熱，吹微風。

展望未來數日天氣酷熱，星期二及星期三市區氣溫達34度或以上，新界再高兩三度。本周中後期有幾陣驟雨。



天文台早上6時45分發出酷熱天氣警告，衞生防護中心發言人提醒市民，「進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。」

發言人解釋，進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。至於小童、長者、過胖人士，以及長期病如心臟病或高血壓患者均較易中暑，應特別注意。