天文台發極端酷熱天氣警告　錄34.6度今年最熱　部份地區升穿37度

熱帶氣旋「瑪娃」正於台灣以東海域緩慢向偏北方移動，受外圍下沉氣流影響，天文台指華南沿岸地區天氣持續酷熱。本港今日最高氣溫預測34度，但未及中午時分，多區已錄得逾35度，其元朗公園更錄得35.9度，預料午間時分會更熱。天文台亦在中午前，透過手機應用程式發出「極端酷熱天氣警告」。

踏入下午，天文台總部錄得最高34.6度，破今年最熱紀錄，而上水及大隴的監測站，更升穿37度。

不過，天文台指高溫觸發的驟雨及雷暴會影響未來幾日，預料低壓槽會在週末期間至下週初為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣驟雨，本港預連一連八天都會下雨，為酷熱天氣稍為「降溫」。



天文台指，颱風瑪娃的外圍下沉氣流正影響華南沿岸，本港正午時分大部分地區氣溫上升至33度以上。其中，多區更錄得逾35度高溫，元朗公園監測站中午前更錄得35.9度。

踏入下午，多區都升穿35度，例如觀塘與將軍澳分別達35.4度及35.5度，大埔亦錄得35.3度：跑馬地更達36.7度，元朗公園升至36.9度，而上水亦升溫到37度，鄰近的大隴監測站亦錄得37.2度，至於天文台總部亦錄得34.6度，破今年最熱紀錄。

下午兩時半左右，多區氣溫升穿35度，部份地區達37度或以上。(天文台網頁截圖)

本港下午「極端酷熱」

天文台亦預測，本港地區下午「極端酷熱」，最高氣溫或攀升至35度左右，吹輕微至和緩西至西北風。天文台預料未來兩三日持續酷熱，但周四起有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，驟雨天氣至少持續至下周四。

至於颱風瑪娃，在正午12時集結在高雄之東南偏東約540公里，預料向北緩慢移動，大致移向台灣以東海域。

天文台網頁截圖

天文台網頁截圖

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