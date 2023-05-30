極端酷熱｜上水石湖墟高見40度　學生加操籃球中途決放棄：驚中暑

熱帶氣旋「瑪娃」正於台灣以東海域緩慢向偏北方移動，酷熱天氣警告生效，天文台更首發「極端酷熱特別天氣提示」。天文台中午（30日）於上水錄得36.8度高溫，記者在北區運動場實測錄得38.3度高溫，石湖墟球場的顯示屏更顯示高溫達40度。



酷熱下，仍有人堅持做運動，有學生表示由於比賽臨近，本打算加操兩小時，指「有付出先有收穫」，但因為天氣太熱，練了一小時便放棄：「驚中暑，啲皮膚都有啲灼傷紅晒咁，搽咗防曬，作用唔係咁大。」



天文台在中午12時過後，錄得上水最高氣溫達36.8度，而記者中午前在上水一帶視察，街上不少行人都熱得汗流浹背，在11時半左右，北區運動場顯示屏顯示該處氣溫為36度，記者手持的溫度計更錄得38.3度高溫。石湖墟球場的顯示屏更顯示高溫達40度。

在中午時份，上水石湖墟球場的顯示屏顯示氣溫高達40度。（張浩維攝）

天氣酷熱仍有人原本堅持做運動，劉同學表示由於籃球比賽臨近，今早即使天氣熱仍到籃球場操練，本打算練兩小時，但由於實在太熱，練了一小時便決定離開，「都驚中暑，啲皮膚都有啲灼傷紅晒咁，自己都搽咗防曬，但始終都作用唔係咁大。」他續指昨晚亦有練波，當時溫度可接受，「都熱嘅但唔會好似𠵱家烈日當空太陽咁曬咁。」

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劉同學：有付出先有收穫

劉同學認為近年天氣愈來愈熱，「𠵱家先五月尾咋喎，都就嚟夏天啦，我諗去到11、12月之前天氣都熱到阿媽都唔認得。」不過他亦指即使天氣炎熱但仍會盡量練波，「咁有付出先有收穫。」

，劉同學表示比賽臨近，故今早即使天氣炎熱仍到籃球場操練，他表示本打算練兩小時，但由於天氣實在太熱，故練了一小時便決定離開。（馬煒傑攝）

不開冷氣支持環保 街坊泳池暢泳消暑

林女士今早到上水游泳池游水消暑，亦同樣認為近年天氣越來越熱，她亦是今年才有到泳池游水的習慣，「最好就係游水㗎嘢。」她又認為天氣炎熱，不少人在家中「嘆冷氣」，結果排放更多熱氣，令天氣越來越熱，而她則盡量不會開冷氣，「如果去到35、36度咁樣以上先開囉，瞓覺唔到，我𠵱家仲未開冷氣，用風扇囉，都ok嘅。」

鄺先生亦於今早到泳池消暑，他提到昨日去了打高爾夫球，直言有中暑的感覺，「差唔多成個下晝都係熱㗎個人，去到成5、6點開始飲啲凍嘢先好啲，好似發燒咁。」不過他亦指會保持做運動的習慣，「都要keep嘅，有理由避咗佢，不過就減少啲囉，一係早一係晏。」他又認為今年的炎熱天氣「特別勁」，不過則不會以雪糕雪條消暑，「增肥嘢就盡量避免，飲下水一啲鹼性嘢，西瓜正吖，一陣間去買。」

本港下午「極端酷熱」

天文台指，颱風瑪娃的外圍下沉氣流正影響華南沿岸，本港正午時分大部分地區氣溫上升至33度以上。其中，多區更錄得逾35度高溫，元朗公園監測站中午前更錄得35.9度。

天文台亦預測，本港地區下午「極端酷熱」，最高氣溫或攀升至35度左右，吹輕微至和緩西至西北風。天文台預料未來兩三日持續酷熱，但周四起有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，驟雨天氣至少持續至下周四。

天文台網頁截圖

天文台網頁截圖

▼5月27日 亞洲氣象機構對超強颱風瑪娃預測▼

