天文台發極端酷熱提示　市區35.2度今年最熱　下周天氣不穩連日雨

天氣持續酷熱，天文台今日（2日）下午再次發出極端酷熱特別天氣提示，天文台總部下午3時錄得最高氣溫達35.2度，再創今年最熱紀錄，上水最高氣溫更逼近38度。天文台展望未來數天短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱，下周天氣逐漸不穩，整個星期均有幾陣驟雨。



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天文台表示高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來酷熱的天氣，預料一股偏東氣流會在下週初影響廣東沿岸，而一道廣闊低壓槽會在下週為南海北部帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋瑪娃會在未來一兩日橫過日本以南海域，並逐漸演變成溫帶氣旋。

天文台6月2日下午再次發出極端酷熱特別天氣提示，天文台總部下午3時錄得最高氣溫達35.2度，再創今年最熱紀錄。

上水下午最高達37.8度

天文台預料今日大致天晴，日間酷熱，當中上水下午最高達37.8度，局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩西至西南風。展望未來數天短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱。

根據天文台九天天氣預報，香港明日（3日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間維持酷熱，氣溫乎28至33度。周日（4日）開始最高氣溫稍為回落至32度，隨後至下周三（7日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

下周四開始（8日）雨勢增強，至到下周六（10日）天致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介27至31度，而周日（11日）多雲，有幾陣驟雨。

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