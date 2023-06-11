天文台料海南島低壓區變熱帶氣旋機會較低　打風不成落足九日雨

天文台上午發出特別天氣提示，指現時位於海南島的低壓區會在未來一兩日橫過南海北部，與珠江口將保持較遠距離，發展為一個熱帶氣旋的機會亦較之前預期稍低，與其相關的大風將會集中在低壓區南部。另外，熱帶氣旋古超會在未來一兩日橫過日本以南海域。



雷暴警告現正生效。天文台預測，本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，間中有驟雨，局部地區雨勢較大及有雷暴，未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，本周中後期天氣受低壓槽影響，未來九天持續有驟雨，直至下星期二（20日）才有機會重現陽光。



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天文台上午11時半發出特別天氣提示，指現時位於海南島的低壓區會在未來一兩日（12日及13日）向東移動，橫過南海北部，與珠江口將保持較遠距離。天文台預測，低壓區發展為一個熱帶氣旋的機會亦較之前預期稍低，與其相關的大風將會集中在低壓區南部。

本港未來一兩日驟雨及狂風雷暴

天文台表示，受低壓區及其相關的低壓槽影響，本港未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，本周中後期天氣持續不穩定，預料西南季候風會在本周中後期漸轉活躍，廣東沿岸天氣持續不穩定。

（天文台截圖）

颱風古超將橫過日本以南海域

此外，颱風古超於正午12時集結在沖繩島之東南偏東約540公里，預料未來一兩日向東北移動，時速約28公里，橫過日本以南海域。本港方面，今早部分地區錄得約10毫米雨量，而港島南部的雨量更超過30毫米，預測下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨，局部地區雨勢較大及有雷暴，吹輕微至和緩東至東南風。

颱風古超位置及路徑圖。（天文台截圖）

天文台九天天氣預報。（天文台截圖）

九天天氣預報顯示，本港明日（12日）及周二（13日）天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫介乎28至32度之間。周三（14日）稍後驟雨較多，大致多雲。周四（15日）及星期五（16日）雨勢有時頗大。

下周日（18日）父親節亦大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。直至下周二（20日），天氣仍然多雲有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。