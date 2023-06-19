黃鴨退場迎來四日陽光明後天酷熱　端午節有幾陣驟雨

港人在剛過去的周末在紅、黃雨交織下，「淚別」黃鴨，今早（19日）在工作人員「 放氣」後在維港退場。雙鴨再會後，即日迎來四日陽光，但仍有驟雨。



天文台預測，本港明日（20日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間酷熱，氣溫最高達33度。隨後3日包括端午節（22日），部分或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫仍然酷熱，維持最高攝氏32度及33度。不過來到周末，陽光再次消失，迎來雨天，預計周六、日大致多雲及有幾陣驟雨。



▼6月18日 其中一隻黃鴨在遊遍維港後被「放氣」▼



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天文台預測本港地區今日下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁南至西南風。一股西南氣流會在未來數天為華南沿岸帶來驟雨。同時，受高空反氣旋影響，該區部分時間有陽光，日間天氣酷熱。此外，現時位於華中的一道低壓槽正為該區帶來不穩定天氣，預料該低壓槽會在本週後期移向華南 。

天文台又預測，本港明日（20日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間酷熱，氣溫最高達33度。隨後3日（21日至23日）部分或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫仍然酷熱，維持在攝氏28度至攝氏32度及33度。不過來到週末，陽光再次消失，迎來雨天，預計周六、日大致多雲及有幾陣驟雨。