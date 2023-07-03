雨後多區有彩虹　天文台預測周五小暑33度　酷熱天氣維持至下周一

本港今日(3日)天氣不穩，多區有驟雨，早上集中在港島及南區，然後到大嶼山和荃葵青，上午11時延至大埔、打鼓嶺和石崗都錄得10至20亮米雨量紀錄。下午驟雨後多區出現彩虹，由南面龍脊到北面大埔及八鄉都有人拍攝到。

天文台預測明日（4日，星期二）仍有驟雨及幾陣雷暴，隨後數天部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，小暑（7日）日間酷熱，最高氣溫攝氏33度，酷熱天氣預計維持至下周初。



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下午及今晚天氣間中有驟雨 局部地區有狂風雷暴

受南海北部的一道廣闊低壓槽影響，廣東沿岸持續有驟雨。本港方面，今早大埔、荃灣及 大嶼山部分地區錄得超過10毫米雨量。本港地區下午及今晚天氣預測間中有驟雨，局部地 區有狂風雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱，今晚大致多雲。吹和緩偏南風，風勢有時疾勁 。

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小暑氣溫達33度 酷熱維持至下周一

天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較為頻密及有幾陣雷暴，吹和緩南至西南風。下午短暫時間有陽光，氣溫攝氏27至32度。隨後數天部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，氣溫攝氏維持在28至32度。直至小暑（7日）日間酷熱，氣溫高達攝氏33度，酷熱天氣預計維持至下周一（10日）。