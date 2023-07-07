小暑｜上水西貢錄34度高溫　天文台料未來九天有驟雨　五日酷熱

今日（7日）「小暑」，天文台總部至下午1時錄得最高氣溫31.8度，雖與2016年最熱小暑的34度有距離，但多區今日亦錄得34度高溫，包括上水及西貢。



天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，預測下午及今晚天氣天晴酷熱。九天天氣預報顯示，未來九日天氣雖偶爾短暫時間有陽光，但至16日的一個星期日，天天有驟雨，九日間更有五日預測市區最高氣溫達33度的酷熱級別。



▼6月3日 市區氣溫達34.9度▼



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酷熱天氣警告連續生效逾48小時

周三（5日）上午發出的酷熱天氣警告至今日「小暑」的下午1時仍然生效，在廿四節氣之中「小暑」早上，天文台發出特別天氣提示指，高溫天氣持續，市民應補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度或以上。天文台預測本港地區下午及今晚天氣天晴酷熱，吹和緩西南風。

根據天文台分區天氣預報，截至中午12時正，上水、大埔、西貢及將軍澳錄得34度高溫，流浮山、赤鱲角、打鼓嶺及沙田氣溫亦達33度，其他地區氣溫達31度以上。

中午12時，天文台分區天氣預報。（天文台截圖）

天文台指，高空反氣旋會在未來兩三日為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，預料高空反氣旋會在下周初至中期稍為減弱，南海北部驟雨較多。本港九天天氣預報顯示，明日（8日）及周日（9日）大致天晴，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫維持28至33度。

九天天氣預報。（天文台截圖）

本港下周一（10日）天氣部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。下周二（11日）亦短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫稍跌至32度。不過，下周四（13日）及下周五（14日）再次回升至33度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。天氣短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

▼7月3日 下午雨後彩虹▼

