天文台凌晨3時30分取消黃色暴雨警告　大嶼山南部雨量曾逾100毫米

天文台於今日（11日）凌晨3時30分取消黃色暴雨警告信號，該警告信號於凌晨1時30 分發出。天文台提醒，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。據指出，一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及狂風雷暴，本港凌晨時分的雷雨為多處地區帶來超過30毫米雨量，而大嶼山南部雨量更超過100毫米。



於凌晨1時35分，天文台發出局部地區大雨提示，指離島區的大嶼山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。大嶼山長沙在上午1時35分的過去一小時，更已錄得超過80毫米雨量。

天文台最早在凌晨12時55分發出特別天氣提示稱，與低壓槽相關的雷雨區正在本港附近發展，部分地區雨勢可能較大。市民請留意天氣變化。 於凌晨1時15分表示，天文台再指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。至凌晨1時06分，天文台在局部地區大雨提示稱，離島區大嶼山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

（天文台網頁圖片）

天文台表示，一道低壓槽昨日為廣東沿岸地區帶來驟雨及狂風雷暴。本港昨日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，下午雨勢較大，元朗、西貢、港島及南丫島錄得超過30毫米雨量。預料該低壓槽會在今日及星期六為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴。