天文台一度發出黃色暴雨警告信號　雷雨區新界北區「倒水」

位於珠江口附近的雷雨區今早（18日）正逐漸靠近，天文台在早上10時10分發出預警預，指會在未來一兩小時影響本港，隨後於10時30分發出黃色暴雨警告信號，至下午１時半才取消。暴雨主要集中在新界北，天文台發出新界北區局部地區大雨提示，指有可能出現嚴重水浸。



天文台預測，一道低壓槽會在未來一兩日為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴；隨著高空反氣旋在下週初至中期增強，華南沿岸天色好轉；預料一道廣闊低壓槽會在下週後期影響南海中部。



今早10時52分一道耀眼閃電劈中粉嶺。(FU Ching Tak攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

▼8月10日 天文台發出黃色暴雨警告▼



【13:30】天文台取消雷暴警告。

【13:00】天文台取消黃色暴雨警告信號。

珠江口附近雷雨區在早上開始向南逼近香港。（天文台圖片)

【11:05】天文台發出局部地區大雨提示，指新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【10:30】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【10:10】天文台指位於珠江口附近的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港，市民應提高警惕。

截至早上10時45分，雨區主要集中在新界北部。（天文台圖片)

正逼近香港的雷雨區在新界引發連串閃電。（天文台圖片)

天文台九天天氣預報顯示，天文台預測今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；明日（19日）雨勢有時頗大及有雷暴，星期日（20日）仍有驟雨，隨後兩三日驟雨逐漸減少，部分時間有陽光。