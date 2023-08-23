開學打風？天文台料低壓區發展　下周或影響華南沿岸　9.1有雷暴

新學年下周五（9月1日）開學，但當日可能有「風雨」。香港天文台最新指，現時位於呂宋以東海域的低壓區可能會在本周後期至下周初逐漸發展，隨後有機會影響華南沿岸至台灣一帶，但強調其路徑存在變數。根據九天天氣預報，9.1開學日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。



▼8月10日 天文台發出黃色暴雨警告▼



天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來酷熱及有驟雨的天氣，預測本港地區今日天氣酷熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，吹輕微至和緩南至東南風。展望未來一兩日有幾陣驟雨，週末期間至下週初部分時間有陽光。

天文台續指，一股偏南氣流會在未來一兩日為華南沿岸帶來驟雨，而受高空反氣旋影響，周末期間至下周初廣東沿岸驟雨逐漸減少。另外現時位於呂宋以東海域的低壓區可能會在本週後期至下周初逐漸發展，隨後有機會影響華南沿岸至台灣一帶，但其路徑存在變數。

天文台九天天氣預報

天文台九天天氣預報

根據九天天氣預報，明日（24日）將短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴。8月25日開始天氣稍有轉好，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，並將持續至8月28日。

下周二（29日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。周三（30日）局部地區將有雷暴。周四（31日）及9月1日開學日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

▼7月17日下午 市民走入西貢過打風假▼

