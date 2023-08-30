颱風蘇拉路徑飄忽　東登、西登、不登陸未一致　中港美預測大不同

超強颱風蘇拉（Saola）今日（30日）進入香港800公里範圍，香港天文台今日傍晚5時40分發出一號戒備信號。蘇拉進入南海前，一度打「白鴿轉」，路徑詭異，而它闖本港800公里範圍後，到底在香港東登、西登還是「不登」，不同國家及地區的氣象部門至今預測仍未一致。



當中，偏「東登派」（以香港計）的內地中央氣象台今早10時預計蘇拉或於周五（9月1日）在廣東東部至福建南部一帶登陸；偏向「西登派」的香港天文台則指蘇拉可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。至於美國聯合颱風警報中心更預測蘇拉不會在廣東沿岸登陸，而是向西或西南移動，趨向湛江及海南島一帶。



颱風蘇拉路徑難測 東登、西登、不登未一致 中港美預測線大不同。（《香港01》製圖）

香港天文台：可能登陸廣東或沿廣東沿岸海域向西移動

香港天文台對蘇拉的最新預測，指蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，並移向廣東東部沿岸，而由於東北季候風會在未來一兩日影響華南，受東北季候風影響，隨後蘇拉的強度及路徑仍存變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。

天文台預測熱帶氣旋「蘇拉」路徑圖。（天文台截圖）

內地中央氣象台：可能於9月1日白天在廣東東部至福建南部沿海登陸

內地中央氣象台表示，蘇拉中心今早9時位於廣東惠來東偏南方向大約580公里的海面上，預計蘇拉將以每小時10—15公里的速度向西北方向移動，於今日夜間或明日（8月31日）凌晨移入南海東北部海面，逐漸向廣東東部到福建南部一帶沿海靠近，有可能於9月1日白天在上述沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。

美國聯合颱風警報中心預測圖顯示或趨向湛江及海南島一帶

至於根據美國聯合颱風警報中心預測，蘇拉闖香港800公里範圍後會向西北偏西方向移動，與大部份預測相若，但到周六（9月2日）上午會明顯轉向向西或西南移動，整個預測路徑未會觸及福建南部一帶沿海或廣東沿岸，即至周六不會登陸，續在海上移動，指向湛江及海南島一帶。

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蘇拉路徑難測，天文台前助理台長梁榮武接受《香港01》訪問時分析，「蘇拉」路受四大因素所影響。

一．「藤原效應」



天文台顯示，熱帶氣旋「海葵」目前為處「蘇拉」以東，兩者相距1,300公里，如果距離再收窄，則有機會出現「藤原效應」，其中一方減弱或被合併而結束。梁榮武指出，如今尚未能確定「海葵」對「蘇拉」的影響：「冇人敢肯定，呢一剎那都唔敢講『海葵』對『蘇拉』有冇影響」。

二及三．太平洋副熱帶高壓脊及東北季候風



梁榮武續指，七、八月熱帶氣旋會受太平洋副熱帶高壓脊影響，多為「直行」，但隨着步入秋天，東北季候風有機會出現，改變「蘇拉」的移動方向。

四．西風槽



此外，北半球沿氣流方向向左拐則會出現西風槽，呈現「v」字形態，亦會牽引颱風移動。

他表示，「蘇拉」東登香港，破壞力較小，反之跟隨天文台目前預測路徑西登，對香港的影響則威脅很大，但仍須視乎強度減弱的程度。他認為，目前預測「蘇拉」周五（9月1日）每小時最高持續風速為每小時185公里，周六（2日）最高持續風速則是155公里，不算明顯減弱。