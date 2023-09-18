高空反氣旋岸帶來晴朗酷熱天氣　本港多區逾33度　周末開始不穩

本港9月經歷多場暴雨，外出帶備雨傘必不可少，近日終於再現陽光，原因是受到高空反氣旋影響，在未來兩三日，華南地區的天色大致晴朗及酷熱。今日氣溫普遍在30度以上，上水最高錄得35.1度，深水埗有33.8度，跑馬地亦有33.7度。

天文台預測，一道廣闊低壓槽會在周末期間至下周初，為南海中部至菲律賓一帶帶來不穩定天氣。本周五及六（22及23日）會有幾陣驟雨，隨後4天亦有驟雨。



▼9月14日 紅雨警告生效近5小時＠沙田▼



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天文台今日（18日）表示，高空反氣旋正為中國東南部沿岸帶來大致晴朗及酷熱的天氣。下午本港多處地區氣溫上升至33度左右。高溫觸發的驟雨正影響廣東沿岸地區。

本港今晚及明日天氣預測，大致天晴，但局部地區有驟雨。明早（19日）最低氣溫約27度，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高兩三度。吹輕微至和緩東至東南風。展望隨後一兩日部分時間有陽光及酷熱，本周後期有幾陣驟雨。

天文台未來九日天氣預測。（天文台圖片）

天文台預測，受高空反氣旋影響，未來兩三日華南天色大致晴朗及酷熱。在廣東地區，風勢微弱，高溫觸發的驟雨會影響該區。預料一股微弱的東北季候風會在本周後期影響中國東南部沿岸。一道廣闊低壓槽會在周末期間至下周初，為南海中部至菲律賓一帶帶來不穩定天氣。