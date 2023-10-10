天氣交通｜小犬殘餘外圍雨帶影響　今日有幾陣驟雨及雷暴

與小犬殘餘相關的外圍雨帶正影響南海北部。此外，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。本港地區今日（10日）天氣預測多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。



（天文台網頁圖片）

天文台指出，與熱帶氣旋小犬殘餘相關的外圍雨帶，會在今日影響廣東沿岸及南海北部。受乾燥的東北季候風影響，本週中後期華南天色漸轉晴朗，日夜溫差較大。此外，預料一個廣闊低壓區會在週末期間至下週初為南海中部帶來不穩定天氣。同時，一股東北季候風補充會抵達華南沿岸，該區風勢較大。

天文台展望，未來數日部份時間有陽光，日間乾燥。

（天文台網頁圖片）

運輸署表示，因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，下列路段仍然暫時封閉﹕耀興道的全線（來回方向）；舂墈角道近舂墈角公園的唯一行車線；沙田嶺路近及時居的唯一行車線。受影響巴士路線須改道如下： 服務耀東邨的城巴第77號線及隧巴第606號線須改道行駛，不經耀興道（興東邨/耀東邨/東盛苑）；城巴第82S、88、720X及N8號線，以及隧巴第110號線須改道行駛，不經東盛苑。另外，下列路段實施單線雙程行車：黃麻角道近聖士提反灣； 介乎歌連臣角道與近爛泥灣的路旁停車場之間的一段石澳道的部份行車線（來回方向） 。

公共運輸服務方面，九巴及龍運巴士有特別路線暫停服務：14D彩虹特別班、31A、78B、86S、261P及288B。新大嶼山巴士4號路線，梅窩往塘福會於下午2時30分恢復，塘福往梅窩則為下午3時25分。路線A35梅窩往大橋香港口岸於下午5時00分恢復，大橋香港口岸往梅窩為下午6時15分。

另外，因水管緊急維修，喜泰街（往寧泰路方向）的唯一行車線現已封閉。此外，因路面下陷，海泓道（往佐敦道方向）近文昌街休憩花園的部份行車線現已封閉。