天氣交通｜東北季候風影響　今日最高29度　未來兩三日風勢頗大

一股清勁至強風程度的東北季候風正逐漸影響廣東沿岸。同時，位於南海中部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。本港地區今日（16日）天氣預測，大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。



（天文台網頁圖片）

天文台指出，一股達強風程度的東北季候風會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區風勢頗大。同時，現時位於南海中部的低壓區會移向海南島一帶並可能逐漸發展，與其相關的雨帶會在本週中後期影響廣東沿岸。預料一道冷鋒會在本週後期抵達華南，該區氣溫下降。

天文台展望，未來兩三日風勢頗大，有幾陣雨。星期三及星期四雨勢較為頻密。

（天文台網頁圖片）

運輸署表示， 因緊急路面維修，蒲崗村道（往慈雲山方向）近鳳德道的部份行車線現已封閉。此外，鳳德道（來回方向）近蒲崗村道的部份行車線亦已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。另因水管緊急維修，對衡道（往喇沙利道方向）近牛津道的唯一行車線現已封閉； 牛津道近對衡道現已實施單線雙程行車措施。

此外，因水管爆裂，蒲崗村道（往斧山道方向）近崇華街的慢線現已封閉。 同樣由於水管緊急維修，集輝街（往永康街方向）的部份行車線現已封閉。

因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，下列路段仍然暫時封閉﹕耀興道的全線（來回方向）；舂墈角道近舂墈角公園的唯一行車線；及沙田嶺路近及時居的部份行車線。受影響巴士路線須改道如下:服務耀東邨的城巴第77號線及隧巴第606號線須改道行駛，不經耀興道（興東邨/耀東邨/東盛苑）；城巴第82S、88、720X及N8號線，以及隧巴第110號線須改道行駛，不經東盛苑。此外，下列路段實施單線雙程行車：黃麻角道近聖士提反灣；及介乎歌連臣角道與近爛泥灣的路旁停車場之間的一段石澳道的部份行車線（來回方向）。

另外，由於路面下陷，海泓道（往佐敦道方向）近文昌街休憩花園的部份行車線現已封閉。