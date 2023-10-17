天氣交通｜今日天氣稍涼　徘徊26度左右　未來一兩日風大有雨

一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一個低壓區正為南海中至北部帶來不穩定天氣。而一道雲帶亦覆蓋南海北部。本港地區今日（17日）天氣預測，大致多雲，有幾陣雨。天氣稍涼。日間氣溫徘徊在26度左右。吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風。



（天文台網頁圖片）

天文台指出，一股達強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大。同時，現時位於南海中部的低壓區會移向海南島一帶並可能逐漸發展，與其相關的雨帶會在本週中期影響廣東沿岸。預料一股季候風補充會在本週後期抵達華南，隨後數日華南沿岸天色逐漸好轉，早晚較涼。

天文台展望，未來一兩日風勢頗大及有雨，雨勢有時較為頻密。

（天文台網頁圖片）

運輸署於清晨4時06分表示，因水管爆裂，車公廟路（來回方向）近翠田街的部份行車線現已封閉。 以下臨時交通安排實施中：（1）沿車公廟路（馬鞍山方向）的車輛禁止右轉入翠田街； （2）沿車公廟路（大圍方向）的車輛禁止右轉入通往柏傲莊停車場的支路； （3）沿翠田街（車公廟路方向）的車輛禁止右轉入車公廟路（馬鞍山方向）；及 （4）沿翠田街（車公廟路方向）的車輛禁止進入通往柏傲莊停車場的支路。

因水管緊急維修，對衡道（往喇沙利道方向）近牛津道的唯一行車線現已封閉。因水管緊急維修，集輝街（往永康街方向）的部份行車線現已封閉。另外，由於路面下陷，海泓道（往佐敦道方向）近文昌街休憩花園的部份行車線現已封閉。

因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，下列路段仍然暫時封閉﹕耀興道的全線（來回方向）；舂墈角道近舂墈角公園的唯一行車線；及沙田嶺路近及時居的部份行車線。受影響巴士路線須改道如下:服務耀東邨的城巴第77號線及隧巴第606號線須改道行駛，不經耀興道（興東邨/耀東邨/東盛苑）；城巴第82S、88、720X及N8號線，以及隧巴第110號線須改道行駛，不經東盛苑。此外，下列路段實施單線雙程行車：黃麻角道近聖士提反灣；及介乎歌連臣角道與近爛泥灣的路旁停車場之間的一段石澳道的部份行車線（來回方向）。