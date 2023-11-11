天文台料氣溫逐步降　明日維港泳最低21度　下周五降至18度

天文台指，一道冷鋒正橫過廣東沿岸，隨後的東北季候風正逐漸影響該區，未來一兩日氣溫逐步下降，風勢較大。明日（12日）是舉行維港泳的日子，天文台預料明日初時有一兩陣雨，日間乾燥。稍後氣溫下降，氣溫介乎21度至26度。天文台預料一股強烈的季候風補充會在下周後期影響華南地區，該區氣溫進一步下降，日夜溫差頗大。



▼2022年10月23日 新世界維港泳第二度疫情下舉行▼



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天文台指，一道冷鋒正橫過廣東沿岸，隨後的東北季候風正逐漸影響該區。本港方面，今早各區氣溫普遍較昨日低兩三度。

天文台預測，明日大致多雲。初時有一兩陣雨，日間乾燥。稍後氣溫下降。吹東北風4至5級，初時離岸及高地6級，氣溫介乎21度至26度；隨著東北季候風抵達，下周一（13日）天氣轉涼，氣溫介乎19度至24度；下周二（14日）部分時間有陽光及乾燥。早晚較涼，氣溫介乎19至24度。

下周五最低溫降至18度

天文台指，受強烈的季候風補充影響，下周後期華南地區仍然較涼，天氣非常乾燥，日夜溫差頗大，預料下周末五天晴，早晚較涼，日間非常乾燥，氣溫介乎18度至25度。