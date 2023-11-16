天文台預料吹偏北強風提防海面大浪　周五低見15度新界再低兩三度

天文台今晚（16日）深夜表示，預料本港吹偏北強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。

天文台更新九日天氣預測，明日（17日）最低氣溫下調至15度，最高氣溫維持23度，早上氣溫顯著較低，日間非常乾燥，市區最低氣溫16度左右，新界再低兩三度。



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東北季候風影響 日夜溫差大

天文台表示，一股強烈的東北季候風會在明日（16日）影響華南沿岸，該區風勢頗大。未來兩三日廣東天氣清涼及晴朗，日夜溫差頗大及非常乾燥。預料季候風會在下周初至中期緩和，該區氣溫逐漸回升。另一股季候風補充會在下週後期抵達廣東沿岸。

天文台：早上氣溫顯著較低

天文台預測明日（17日）天晴，早上氣溫顯著較低，市區最低氣溫約15度，新界北部天氣寒冷，氣溫再低兩三度。日間非常乾燥，最高氣溫約23度。吹清勁北風，初時離岸吹強風，高地間中吹烈風。

展望周末期間陽光充沛及非常乾燥，早上清涼。市區最低氣溫16度左右，新界再低兩三度。下週初至中期氣溫逐漸回升。

天文台九日天氣預測。（天文台圖片）

天文台九日天氣預測，調低明日（17日）最低溫至15度，本周六（18日）維持16至23度，下周日（19日）在17至25度。