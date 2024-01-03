象限儀座流星雨｜明日高峰觀測條件惡劣　今年僅兩次流星雨屬良好

象限儀座流星雨2024｜香港天文台指，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。今日（3日）正午時分，本港大部份地區的相對濕度下降至百分之六十左右，未來數日早上持續清涼，一股季候風補充會在星期日（8日）抵達華南沿岸，隨後兩三日該區雲量較多。明日（4日）會是象限儀座流星雨的高峰期，但高峰時間為傍晚5時，因此本地觀測條件為「惡劣」。



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天文台表示，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。今日正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至百分之六十左右。下午部分時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲。吹和緩至清勁北至東北風。

今日正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至百分之六十左右

受東北季候風影響，未來數天廣東沿岸早上持續清涼，天文台預料，一股季候風補充會在星期日抵達華南沿岸，隨後兩三日該區雲量較多。

今年僅寶瓶座δ南及英仙座流星雨觀測條件達「良好」

明日（４日）會是「象限儀座流星雨」的高峰期，但高峰時間為傍晚５晚，因此太空館認為本地觀測條件為「惡劣」。「象限儀座」是個已被棄用的星座名稱，位置介乎於天龍座與牧夫座之間。國際天文聯會在1922年時制訂現行的88個星座時將象限儀座取消，但由於「象限儀座流星雨」的名稱早於19世紀初就已經使用，並且廣泛流傳，因此國際天文聯會在2009年制訂流星雨的正式名稱時，亦納入了「象限儀座流星雨」，而這個星座名稱亦只有在討論流星雨時才會使用。

2024年８個主要流星群中只有「寶瓶座δ南流星雨」以及「英仙座流星雨」的本地觀測條件為「良好」。

「寶瓶座δ南流星雨」的活躍期為7月12日至8月23日，高峰期為7月31日，天頂每小時出現率為25，建議觀測時段為7月31日晚上9時至8月1日早上4時。

「英仙座流星雨」的活躍期為7月17日至8月24日，高峰期為8月12日晚上9時至12時，天頂每小時出現率為100，建議觀測時段為8月12日晚上11時至8月23日早上5時。

天頂每小時出現率最高為「雙子座流星雨」，達150，躍期為12月4日至12月20日，高峰期為12月14日早上9時，建議觀測時段為12月14日早上3時45分至5時45分。