天文台預報下周季候風殺到　年廿八有雨一夜跌7度　新年或凍住過

天文台天氣報告指，隨著偏東氣流緩和，香港本周中後期沿岸地區和暖及潮濕，預料星期五（2日）市區料升溫至攝氏24度。不過，天文台最新九天天氣預報顯示，年廿八（7日）本港氣溫或急降，當日最低氣溫料跌至16度，一夜跌7度。



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天文台料本周中後期和暖、潮濕

天文台天氣報告指，今日（29日）多雲，有一兩陣雨。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風，氣溫介乎14度至17度；展望明日（30日）有幾陣雨。本周中後期和暖及潮濕，日間天色明朗，氣溫介乎17度至20度。

天文台預計，本周五最高氣溫升至24度。（天文台官網截圖）

天文台：低壓槽為華南帶來不穩天氣

天文台表示，一股偏東氣流會在明日繼續影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶為該區帶來一兩陣雨。隨著偏東氣流逐漸緩和，本週中期沿岸地區天氣較為潮濕，日間溫暖。預料另一股偏東氣流會在接近週末期間影響中國東南沿岸。而一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。此外，一股東北季候風會在下周中期影響華南。

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天文台預料，本周後期氣溫將進一步回升，至星期五市區最高氣溫料升至24度。不過，和暖的天氣有可能屬短暫，九天天氣預報顯示，年廿八當日大致多雲，有幾陣雨，本港氣溫或下降，最低氣溫料跌至16度，與前一日最高氣溫23度比較，一夜間跌7度。

延伸預報顯示，年三十跌至12度以下的機率為40%。（天文台官網截圖）

本港氣溫有機會在農曆新年進一步下降。天文台延伸預報顯示，至年三十（9日）最低氣溫跌至12度寒冷天氣水平的機率為40%。龍年年初一、初二的氣溫，亦有20%至40%機率為寒冷天氣。

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