龍年立春｜天文台指冷鋒今晚過境氣溫逐日跌　新年乾燥達寒冷水平

今日（4日）是二十四節氣立春，傳統上當作一年之始，今日起出生的嬰兒視作龍B。天文台預測沿岸有霧，相對濕度最高達95%。天文台表示，位於廣東內陸的一道冷鋒會在今晚至明早（5日）橫過沿岸地區並帶來驟雨，內陸地區可能有雷暴。受冷鋒相關的東北季候風影響，隨後一兩日廣東天氣稍涼，之後會逐步轉冷及有幾陣雨，不過受較乾燥的大陸氣流影響，農曆新年假期華南沿岸天色逐漸好轉，年廿九至年初一（8至10日）市區氣溫將降至攝氏11至12度水平，屬寒冷水平。



今日年初四（13日）不用「年初四噉嘅樣」，因是補年初二（11日）星期日假期，當日市區日間氣溫升至20度。



九天天氣預報顯示年廿九至年初一（8至10日）市區氣溫將降至攝氏11至12度水平，屬寒冷水平。(天文台圖片）

立春日天氣多變 今起出生嬰兒視作龍B

天文台表示，本港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度下降至200米左右；驟雨及雷暴正影響廣東西部及其鄰近海域；而位於廣東內陸的一道冷鋒正緩慢向南移動，並預料會在明早抵達沿岸地區。受東北季候風影響，未來一兩日廣東天氣稍涼。

今日是立春，即二十四節氣第一個節氣，表示春天開始，古代視為春節，而術數上立春亦是新一年的新開始，八字算命師以立春日為該年生肖開始，即今日起出生的嬰兒視作龍B。

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立春後春回大地近在咫尺嗎？ 天文台：總是乍暖還寒

天文台科學主任昨日（3日）發表的天氣隨筆《冷空氣南下拜早年》，指出受海洋氣流影響，過去幾日天氣潮濕溫暖，維港兩岸雲霧繚繞，早晚下着綿綿細雨，就如「詩聖」杜甫的詩句「好雨知時節，當春乃發生。隨風潛入夜，潤物細無聲。」雖然今日立春，但華南在這個時節仍會間中受東北季候風影響，天氣總是乍暖還寒。

天文台指出，一道冷鋒會在今晚至明早橫過廣東沿岸並帶來驟雨，隨後一兩日本港天氣稍涼。農曆新年前夕本港有幾陣雨，氣溫逐步下降，年廿九晚上轉冷，除夕及年初一最低氣溫約在12度左右，年初二天色逐漸好轉，早晚仍然相當清涼，提醒市民外出觀賞煙花緊記添衣。

最新電腦模式預報：（左）星期日晚上、（右）年三十（星期五）早上。 (天文台圖片）

最低溫度概率預報顯示，農曆新年期間市區將降至12度或以下寒冷水平。(天文台圖片）

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