天文台指今濕度達100%　周三吹6級風　春分晝夜時間變一樣？

天文台天氣預報｜天文台預料今日（11日）多雲，有驟雨，相對濕度最高達100%，市區氣溫介乎攝氏15度至18度。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在隨後兩三日影響廣東沿岸，星期三（13日）風勢頗大，離岸間中吹6級風。



下周三（20日）就是二十四節氣當中的春分，本來意指晝夜幾乎等長，不過由於緯度問題，香港的晝夜等長將提早在本周四（14日）發生。而天文台就預料春分當日，本港氣溫介乎18度至22度。



天文台料今日濕度達100%。（資料圖片）

天文台指，受乾燥的大陸氣流影響，明日華南大致晴朗。一股清勁至強風程度的偏東氣流會在隨後兩三日影響廣東沿岸，該區雲量較多及有一兩陣雨。隨著偏東氣流減弱及高空反氣旋增強，周末期間華南沿岸天色好轉，日間溫暖，但早晚有薄霧。

天文台料周末起本港氣溫回升。（天文台官網截圖）

天文台料本周中後期風勢較大

天文台預料，今日多雲，有驟雨。早晚天氣清涼，初時沿岸有薄霧，晚上驟雨減少，吹和緩至清勁北至東北風，氣溫介乎15度至18度，相對濕度介乎80%至100%。展望明日大致天晴，日間和暖，但早上仍然清涼。本周中後期風勢較大，以及有一兩陣雨，不過氣溫將稍稍回升。本周六最高氣溫料回升至24度。

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下周三（20日）是二十四節氣當中的春分，代表春季的中分點，雨水將明顯增多、氣候溫和。春分時節，本來是指太陽直射赤道，晝夜幾乎等長，於是有「春分秋分，日夜均分」的說法。

但值得一提，由於緯度問題，香港的晝夜幾乎等長提早至本周四（14日）、本周五（15 日）就發生。本周四日出時間料為上午6時33分，日落時間為下午6時32分；本周五日出時間料為上午6時32分，日落時間為下午6時33分，上述兩日的日出、日落時間相差一分鐘。

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