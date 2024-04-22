家居維修｜家居小毛病不求人　一神器「包補全家」解決家居疑難

相信不少人都有經驗，相隔了一個冬天再開風扇，扇葉轉動不順，就以為家電已到期要換過部新，又或者Call師傅維修，誰知不用5分鐘就維修完畢，盛惠3位數維修費。香港天氣潮濕，家中金屬製品例如鐵閘、門鉸等容易受潮生鏽，導致出現門窗開關不順、匙孔卡住卡住、家電摩打不順甚至不能啟動等問題。家居出現這些小毛病，的確會讓人感到困擾，但只要常備一神器，家居種種小問題都可以迎刃而解！



一支神器 七大功能

門鉸生鏽兼發出噪音、拉鍊不順、螺母及螺栓扭不開、鐵閘門鎖卡住卡住等等家居問題時有發生，其實只需要一支潤滑劑就可以解決多種家居疑難。澳洲犀利牌RP7隔水除銹潤滑劑，具備隔水、防腐蝕、潤滑和滲透能力，只需要在門鉸等生鏽或不順位置噴上RP7潤滑劑，能夠迅速滲入並潤滑這些部位，去除鏽漬減少摩擦，使門窗恢復順暢。

RP7潤滑劑更是一種多功能的產品，一支便能①去油污、②停止噪音、③除鏽、④防腐蝕（防銹）、⑤去除頑固黏合物（去膠漬）、⑥驅除濕氣及⑦潤滑，七大功能集於一身。

點止防鏽潤滑咁簡單

除了鏽漬會令鉸鏈、齒輪、機械零件等不順，陳年油漬加上塵埃等亦會令零件粘合而不能轉動。RP7潤滑劑除了可以滲透及鬆開生鏽等零件，它亦能滲透及清除陳年油漬，鬆開被油垢粘附的零件。同時它更可以充當清潔溶劑使用，輕鬆去除頑固的黏合物，例如每次撕新產品時留下的討厭膠漬，或者香口膠漬。其功能強大，卻不會對橡膠等大多數塑料產生不利影響。更可以保養金屬部件免受潮濕影響生鏽、腐蝕侵害。

RP7備有150g及300g兩種包裝選擇。

包補全家 家居問題解決專家

已超過80年歷史的犀利牌Selleys，多年來不斷推陳出新推出了眾多家喻戶曉的產品，如犀利牌液體釘（SELLEYS LIQUID NAILS）、犀利牌彈性填縫劑（SELLEYS NO MORE GAPS）、犀利牌防霉中性玻璃膠（SELLEYS WET AREA）等，廣受專業裝修人士歡迎。

除了針對專業範疇的工程類產品外，為照顧一般家庭的日常維修需要，品牌亦推出「自助維修站系列」，專為修補家居破爛物品而設，涵蓋不同的範疇，能修補木器、玻璃、瓷器及大部分塑料等。其中品牌突破性的產品，犀利牌耐撞擊超能膠，比一般的超能膠多 3 倍的耐撞擊力，耐熱更高達 150℃。而且黏接金屬的強度比普通超能膠高，同時適用於金屬、木材、皮革、塑膠、陶瓷及多數塑料。

犀利牌耐撞擊超能膠用途廣泛，適用於多種材質物件黏接。

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