夏天來臨　曱甴殺到　拜灭士®連環殺滅有辦法！

近日香港氣溫重上30度，代表夏天已無聲無息地來臨，而同樣無聲無息地出現的，還有曱甴！一到夏天，不但街上再次出現曱甴的蹤跡，更令人擔心的是連屋企的廚房、廁所、甚至房間都有小強出現。想徹底殺滅家居的曱甴，就要從巢穴入手，拜灭士®「曱甴凝膠狀藥餌」能讓曱甴取食藥餌後，回到巢穴死亡，繼而傳染其同伴，達至連環殺滅的效果！



香港的夏天以濕熱而聞名，但滲透於大家生活不同角落的曱甴亦不遑多讓。當你夜晚在街上碰到曱甴時，尚可繞路而行，但如果你在家中見到曱甴時仍視若無睹，定然後患無窮。然而，單單是處理眼前見到的曱甴仍不足夠，因為牠們的繁殖能力強大，所以想徹底殺滅家居的曱甴，就要從巢穴入手！

殺滅曱甴的殺手鐧：拜灭士®「曱甴凝膠狀藥餌」

成立於1994年的拜灭士®是德國最大產業集團拜耳的子品牌，致力於前沿生命科學技術，幫助消費者高效安全地解決蟲害問題，打造更健康良好的生活環境。拜灭士®研發的「曱甴凝膠狀藥餌」含有多種活性成份，當曱甴進食後，這些成份便會於中樞神經系統發揮作用，干擾其神經傳導，導致曱甴最終因興奮痙攣麻痺而死亡，在藥餌的5大優點加持下，更能夠從巢穴開始徹底殺滅家居曱甴！

▼▼▼即睇拜灭士®「曱甴凝膠狀藥餌」5大優點 ▼▼▼

優點一：誘食傳毒

「曱甴凝膠狀藥餌」加入能吸引大小曱甴主動取食的「藍珠」，當其取食回到巢穴後，會中毒死亡，通過糞便、嘔吐物和屍體等方式傳毒給窩中的同伴，從而發揮連環殺滅的效果。

優點二：針筒設計

由於曱甴主要出現於多縫隙的隱蔽場所，例如躲藏在傢俬或牆壁縫隙，「曱甴凝膠狀藥餌」的針筒式設計正可深入縫隙施藥，大大提高曱甴接觸藥餌的機率。

優點三：藥效持久

「曱甴凝膠狀藥餌」採用鎖水保濕技術，能有效減慢當中的水分揮發，故藥效時間長達6個月，能長時間殺滅家居曱甴。

優點四：嬰兒+寵物友善

根據寵物安全風險評估報告顯示，貓和狗均不會主動接觸「曱甴凝膠狀藥餌」，甚至有討厭其味道的表現，至於其急性經口毒性LD50少於10000mg/kg，屬實際無毒級物質，所以適合嬰兒和寵物家庭。

優點五：有保證進口原藥

作為拜耳的子品牌，拜灭士®的「曱甴凝膠狀藥餌」採用拜耳的進口藥劑，無論是對付小曱甴還是大曱甴，都能輕鬆解決，滅殺率做到快狠準。

在五大優點的加持下，拜灭士®「曱甴凝膠狀藥餌」成為徹底殺滅家居曱甴的殺手鐧，連續多年高居中國線上同類型產品銷售排名「一哥」，2022年的線上銷售量超過2000萬支！