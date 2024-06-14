富衛1881公館五周年 送半價餐飲優惠 會員參加大抽獎嬴豐富禮品！

尖沙咀文化古蹟處處，鐘樓、訊號山花園等都被列為法定古蹟，其中前香港水警總部就由富衛保險參與保育，將這重要的百年歷史地標活化改造成全新餐飲概念和精品酒店，並命名為「富衛1881公館」。為慶祝富衛1881公館五周年，FWD MAX即將推出一連串豐富優惠，與大眾一齊Celebrate living！

自2019年開幕以來，它成為了尖沙咀的文化地標，不但為這座歷史建築展開新里程，更向社區呈獻與別不同的嶄新體驗，讓大眾盡展生活熱誠。

富衛1881公館的餐廳和酒吧各具特色，涵蓋中西佳餚：喜歡精緻料理的美食家們，融合藝術和創意的最新概念餐廳LUMA是不容錯過的一站；鍾情於優質肉扒的饕客，可到The Steak Room大快朵頤；走入「后園」The Queen，探味穿梭於摩登和傳統之間的中菜體驗；或踏足The Cell，在充滿歷史故事的場所，遍嚐來自世界各地的威士忌美酒。精品酒店方面，富衛1881公館的酒店套房保留了歐式低調奢華的設計，更擁有超大私人露台，飽覽維港夜景。

五周年慶典 FWD MAX會員專屬禮遇

富衛1881公館剛踏入五周年，為慶祝這大日子，6月開始將陸續推出一連串豐富優惠予FWD MAX會員，包括免費換領《NAKED FLOWERS 花舞光影展》入場券，以及低至半價餐飲禮遇等；FWD MAX更將於8月起舉辦「富衛1881公館五周年大抽獎」，FWD MAX會員有機會贏取豐富禮品總值超過數十萬，萬勿錯過！

連串文化活動 展現歷史建築價值

於1884年落成，「1881」現址由1880年代開始直至1996年，除二次世界大戰時期外，一直是香港水警總部。這建築於1994年被列為法定古蹟，並由2003年開始，經歷歷時六年的活化復修工程，以國際標準規格進行，並邀請不同範疇的世界級建築師、歷史建築物保育專家、專業設計師、樹木專家、園藝師及工程監督等參與。活化後的「1881」保留了維多利亞時代風格的建築特色，而富衛1881公館內的庭院和花園亦充滿歷史文化氣息，彷如置身19世紀，到處也是打卡位。

這座歷史地標在過去五年舉辦過多項文化活動，加強與社區交流，包括去年富衛保險10周年誌慶，將一系列「應援您健康」活動帶到富衛1881公館舉行，從飲食、音樂及運動等日常範疇，應援大眾身心靈健康生活。富衛1881公館亦用於社區活動，例如舉辦活化古蹟導賞團，展現這歷史建築的價值。

大家記得留意FWD MAX平台並預先免費登記成為FWD MAX 會員、追蹤「FWD Hong Kong & Macau」Facebook專頁及IG @fwd_hk以了解更多富衛1881公館五周年慶祝活動及優惠詳情。敬請密切期待！

(資料及相片由客戶提供)