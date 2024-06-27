拍條片就有機會成為下一個人氣旅人 贏$50,000獎金兼玻利維亞之旅

唔少朋友去旅行時都會拍下片，紀錄一下行程點滴，分享到社交平台同朋友一齊分享快樂。拍得片多甚至想成為 YouTuber，但係自己經營嘅 Channel 不溫不火，想搵機會一舉成名，成為出人氣旅人？依家機會嚟啦！由網上旅遊保險專家 HoldCover 主辦嘅《HoldCover 人氣旅人》，誠邀各位熱愛旅行又夢想成為人氣旅人嘅朋友仔一齊參加，展示你哋嘅拍片天份，仲有機會贏取玩轉玻利維亞之旅同HK$50,000現金獎！



贏取$50,000獎金兼玻利維亞之旅 神秘名人嘉賓與你同行

如果你鍾意旅行、鍾意拍片，甚至夢想成為 YouTuber，咁你真係唔可以錯過呢個機會，參加《HoldCover 人氣旅人》！比賽終極大獎，可以贏取高達HK$50,000嘅現金獎兼一個免費嘅南美洲之旅，到時仲有機會同神秘 YouTuber 一齊去𠻹！獎品本身固之然夠晒吸引，但係喺比賽過程中，對熱愛旅行同影片創作嘅朋友嚟講，更加係夢寐以求嘅體驗。

過程提升知名度 6強即獲$30,000經費兼專業團隊支援

對於鍾意旅行同拍片嘅朋友嚟講，享受過程當然先係旅程中最重要嘅事！《HoldCover 人氣旅人》拍片比賽一樣俾你喺過程中得到更多！入選嘅參加者將會有大量嘅媒體曝光機會，你嘅作品將會上傳到 HoldCover 活動網站及 YouTube Channel，幫你提升知名度。對於想要發展成為KOL嘅朋友嚟講，呢個比賽係一個極好嘅跳板，亦絕對係吸粉好機會！

而最後選出嘅6強組別將會喺 HoldCover 年度頒獎典禮現場抽選旅行地點及拍攝主題，並會發放HK$30,000旅遊拍攝經費贊助俾你用！呢個資源同支援唔單止可以幫助你提升影片質素，仲可以令你嘅創作過程更加順利。

花2分鐘 爆發潛力成為下一個人氣旅人

參加者可以單獨或最多4人組團參加，拍攝一段唔多於2分鐘嘅短片作自我 / 團隊簡介，並分享一次有趣嘅旅遊經歷報名參加，就有機會入選。比賽結果將會各佔50%，由公眾投票及專業評審團評分。最後勝出者就可以贏到HK$50,000現金獎及玻利維亞之旅！無論你係初哥素人定係有經驗嘅影片創作者，又或者你身邊嘅朋友有成為人氣旅人嘅潛質，就唔好錯過呢個咁難得嘅機會，立即參加啦！7月31日就截止架啦！

報名資格：

• 年滿18歲嘅香港永久性居民。

• 參賽組別人數為1至4人。

• 提交個人/團隊介紹及團隊照片。

• 拍攝一段唔多於2分鐘嘅短片，作自我/團隊簡介，並分享一次有趣嘅旅遊經歷。

報名方法：

• 即日起至2024年7月31日23:59:59止，提交申請表格、團隊介紹及短片。

官網索取比賽詳情：https://www.holdcover.com/promo/pop_traveller_2024

活動聯絡：info.poptraveller@holdcover.com

（資料及相片由客戶提供）