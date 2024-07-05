毛孩家長注意！「浮毛、異味、過敏原」三大困擾　一招輕鬆解決

縱使毛孩有多可愛，但照顧牠們總會有不少困擾。首當其衝的一定是甩毛問題，家長就算一日吸數次塵，輕飄飄的毛毛仍會在空氣中漂浮，尤其在轉季期間情況更為嚴重。漂浮在空氣中的浮毛不但會沾到傢俱及衣服上，更與皮屑、塵蟎等同為過敏原，對毛孩家人甚至毛孩都是一種負擔，容易誘發打噴嚏、咳嗽等過敏症狀。此外，就算家中環境再乾淨，毛孩按時洗澡，養寵家庭都難免會有毛孩體味、便便等異味飄散，影響家中空氣質素，尤其是多寵家庭，更是有苦自己知！養寵家庭想一次過KO以上問題，針對寵物家庭而設的Philips 寵物小「清」靈 就能幫你一一解決，而且功能與顏值兼備，絕對值得入手！



多角度吸附擾人浮毛 自動清理省時省力

一到換毛季節，毛孩便會大量掉毛！毛毛每日到處飛揚，吸塵都不能把空氣中最擾人的浮毛吸走。Philips 寵物小「清」靈第一層的可水洗前層濾網，能攔截高達97.32%的空氣中浮毛¹，有效過濾塵埃和寵物浮毛。加上機身左右和底部三側同時廣闊進風的設計，能夠吸附最遠3米內的寵物浮毛²，空氣中浮毛去除率高達95.6%³，大大減少毛髮四處飄浮。

吸入浮毛後的濾網亦要好好保養，才能真正發揮濾網的作用及延長濾網壽命。但是往往未能及時清理，導致濾網堆積不少浮毛、塵埃，引至浮毛脫落造成二次污染。而Philips 寵物小「清」靈則是全球首部備有專利自動浮毛清理系統的空氣清新機，系統會每360小時啟動智能浮毛清理刮刷，將附在前層濾網上高達99.5%浮毛清理到浮毛收集盒中⁴，你亦可以根據需要手動啟動刮刷。有了這個清理系統，萬一忘記清理，都「有人」代勞，最適合忙碌的香港人。

雙側和底部三側同時廣闊進風的設計，能吸附更大範圍的浮毛。

全球首部備有專利自動浮毛清理系統，智能浮毛清理刮刷將附在前層濾網上浮毛清理到浮毛收集盒中。

雙效淨味技術 有效去除寵物異味和甲醛

就算毛孩父母打理得毛孩子再乾淨也好，家中都總會有少許體味、口水味，以及便便完的異味。除了聞得到的氣味之外，甲醛等揮發性有機化合物（TVOC）在低濃度情況下，有機會無法被嗅覺察覺，但仍對人類及毛孩健康構成危害。

Philips 寵物小「清」靈用上4 層加厚活性碳濾網，加上Mixhole 雙效淨味技術融合淨味及除甲醛配方，能分解異味分子，去除高達99%的寵物異味⁵⁻⁶。濾網的氨基改性活性碳除甲醛配方，則能把氨基附着在活性碳上，當活性碳吸附甲醛之後，活性碳上的氨基便會快速與甲醛產生化學反應，將其轉化為對人體無害的物質，快速消除99%甲醛⁷，甲醛潔淨空氣輸送率FCADR更高達130m³/h⁸ 。

Mixhole 雙效淨味技術，可以去除寵物異味，更能去除裝修後或新家具的甲醛問題。

NanoProtect 納米級HEPA濾網 有效攔截空氣中的有害物質

濾網是空氣清新機的靈魂之一，其功能直接影響空氣淨化的效果。Philips 寵物小「清」靈具備三層過濾結構，當中的NanoProtect 納米級HEPA濾網能過濾高達99.97%細小至0.003微米的超微細粒子⁹，有效過濾空氣中超過99.99%病毒(如冠狀病毒、甲型流感病毒)⁹⁻¹⁰、超過99.9%細菌(如白色葡萄球菌、大腸桿菌)¹¹-12和超過98%過敏原(如貓、狗及塵蟎過敏原) ¹³⁻¹⁴。顆粒物潔淨空氣輸送率CADR 高達400m³/h¹⁵，在3.6分鐘內就能淨化10平方米的空氣¹⁶。如果家中有成員對毛孩過敏，有Philips 寵物小「清」靈就可以減低過敏情況。

加上專業級AeraSense智能感測器，以每分鐘60,000次的速度精確地測控空氣中的有害污染物，依據空氣質素即時調節運作速度，並實時顯示室內過敏原（IAI）和氣態污染物（Gas）指數，隨時掌握家中的空氣狀況，時刻保持空氣清新。

多層濾網結構發揮不同作用，阻隔更多有害物質。

專業級AeraSense智能感測器，時刻為你監測空氣質素。

顏值與功能並重 寵物友善貼心防護設計

家電放在家中日對夜對，除了要考慮功能之外，顏值亦是考慮主因之一。而Philips 寵物小「清」靈則做到了顏值與功能並重！北歐風的奶油色系加上仿木材質，放在任何家居都一樣出眾！

不單只是顏值高，其設計背後還有實際作用。機身採用防刮仿布紋及仿木材質，不易留下刮痕且易於清潔。開放式進風口設計則避免了毛髮堆積，可以保持良好空氣流通。其控制面板和出風口經過淋水測試¹⁷，避免受毛孩尿尿影響，加上推桿開關及寵物安全鎖設計，就不再怕毛孩「自行」開關空氣清新機。而其橫向式防倒設計，就能穩定機身，防止毛孩意外碰倒，同時方便家長打掃地板，不再需要把家電搬來搬去。

其控制面板和出風口就經過淋水測試，加上推桿開關及寵物安全鎖設計，讓毛孩家長更為安心。

想為自己及毛孩打造清新的生活空間就馬上入手Philips寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機AC3681/10！現更有限時優惠，加送Philips NanoProtect 納米級 HEPA活性碳淨味除甲醛複合濾網 FY3129/00 乙個*，數量有限，送完即止！

Philips寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機AC3681/10

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¹ 根據外部實驗室測試得出，在實驗室頂部安裝風扇，使特定重量的動物毛髮漂浮到空氣中，將本產品開啟最高風速工作60 分鐘後，測試前層濾網可攔截的浮毛比例。由於使用環境、寵物數量、寵物毛髮特性（比如粗細、軟硬、長度等）不同，實際使用效果會有差異。

² 經外部實驗室檢測，將檢測機器放入30立方米實驗室內，開啟機器至最大檔位，並通過實驗室外的操作手套將絨毛在距離機器3米外的地方抖落，5分鐘後，檢測機器預過濾網上是否吸附絨毛。由於使用環境、寵物數量、寵物毛髮特性（比如粗細、軟硬、長度等）不同，實際使用效果會有差異。

³ 經外部實驗室測試，將特定重量的動物毛髮漂浮在3立方米的實驗室內，開啟本產品至最高風速工作60 分鐘後，檢測實驗室內的浮毛去除率。由於使用環境、寵物數量、寵物毛髮特性（比如粗細、軟硬、長度等）不同，實際使用效果會有差異。

⁴ 數據來源於外部實驗室，測試本產品上前層濾網刮擦可刮除的毛髮比例。由於使用環境、寵物毛髮數量、毛髮特性（比如粗細、軟硬、長度等）不同，實際使用效果會有差異。

⁵ 第三方實驗室參照GB/T 18801-2022空氣淨化器標準測試，在30立方米實驗室中，機器以Turbo模式運轉60分鐘後，測試得出。實際使用場景中，可能因房屋面積、房屋通風情況、室外空氣情況、氣體持續釋放等因素導致不同使用效果。

⁶ 第三方實驗室參照GB/T 18801-2022空氣淨化器標準測試，在30立方米實驗室中，機器以Turbo模式運轉120分鐘後，測試得出。實際使用場景中，可能因房屋面積、房屋通風情況、室外空氣情況、氣體持續釋放等因素導致不同使用效果。

⁷ 第三方實驗室在機器以Turbo模式運轉60分鐘後測試得出，實際使用效果可能因使用環境、甲醛釋放情況等因素有所不同。

⁸ CADR由第三方實驗室參照GB/T18801-2022標準進行測試。

⁹ 第三方實驗室採用NaCl氣溶膠根據DIN71460-1/ISO11155-1標準對濾網進行0.003微米顆粒物去除效率的測試結果。

¹⁰ 由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022 空氣淨化器標準測試，開啟Turbo模式測試，在30立方米測試空間使用60分鐘，測試病毒為人冠狀病毒（HCoV-229E），測試宿主為MRC-5細胞，試驗重複3次，測得人冠狀病HCoV-229E毒病毒去除率均大於99.99%。

¹¹ 由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022 空氣淨化器標準測試，開啟Turbo模式測試，在30立方米測試空間使用60分鐘，測試病毒為甲型流感病毒A/PR/8/34 H1N1，測試宿主為M DCK細胞，測得甲型流感病毒H1N1去除率大於99.99%。

¹² 由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022 空氣淨化器標準測試，開啟Turbo模式測試，在30立方米測試空間使用60分鐘，測試菌種為白色葡萄球菌，測得白色葡萄球菌去除率高達99.98%。

¹³ 由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022 空氣淨化器標準測試，開啟Turbo模式測試，在30立方米測試空間使用60分鐘，測試菌種為大腸桿菌，測得大腸桿菌去除率大於99.99%。

¹⁴ 第三方實驗室參照GB/T 18801-2022空氣淨化器標準測試，在30立方米實驗室中，機器以Turbo模式運轉60分鐘後，測試貓過敏原Feld1去除率。實際使用場景中，可能因房屋面積、房屋通風情況、室外空氣情況、過敏原持續釋放等因素導致不同使用效果。

¹⁵ CADR由第三方實驗室參照GB/T18801-2022標準進行測試。

¹⁶ 這是一次性淨化的理論時間，使用房間體積為24立方米（10平方米x 高度2.4米），淨化時間計算方法是將房間體積除以顆粒CADR (400m³/h)。

¹⁷ 實驗方法參考外部實驗室出風口淋水測試，在1 分鐘內將水倒入出風口（參考IEC60335.1 中的Cl15），然後測量電流洩漏和電氣強度（根據IEC60335.1 中的Cl16）。檢查漏電流小於10mA，設備不應造成任何不安全狀況。

*優惠受條款及細則約束

（資料及相片由客戶提供）