參加華懋REACT減廢回收訓練班　學升級再造兼賺如心賞積分

一向致力推動可持續發展的華懋集團深信個人的微小行為，對未來都能產生深遠影響，因此聯同環保團體綠惜地球舉辦「REACT ‧ 同行」全民減廢活動系列。為令更多市民能了解甚麼是升級再造（Upcycling），華懋於旗下商場D·PARK 愉景新城舉行 「REACT 減廢回收訓練班」展覽暨工作坊。首20名報名並出席工作坊的「如心賞」會員，可額外獲得「如心賞」5000分。熱心教育的星級主持林溥來（Patrick Sir）早前代表其教育中心到場支持，與小朋友一起體驗如何把廢物Upgrade。



華懋企業體驗總裁鍾慧敏表示：「這個訓練班是『REACT・同行』全民減廢活動之一，旨在鼓勵不同年齡人士參與，藉親身體驗與交流，獲得實用知識，實現可持續發展的理念，將『零廢生活』的種子撒播到社區不同角落，同時體現華懋『人、繁榮、環境』的理念，為下一代建構更美好的未來。」

參加工作坊可賺「如心賞CCG Hearts」積分 換取一系列獎賞

環保除了廢物回收，亦能升級再造（Upcycling），即透過創意，把原本已經無用之物轉化為有用的資源，賦予舊物新生命。在日常生活中常見的橫額質料防水又耐用，但宣傳期過後就成無用之物，亦因回收成本高而缺乏適當回收渠道。

為推動源頭減廢，華懋 X 綠惜地球攜手舉辦的「REACT減廢回收訓練班」展覽暨工作坊，不但與市民分享如何在衣食住方面實踐「零廢生活」，更在7月13、14、20、21日、連續兩個周末舉辦「舊橫額升級工作坊」，以廢棄橫額製作色彩繽紛又環保實用的卡片套，發揮創意，令舊物「脫胎換骨」。

HK01會員專屬獎賞：

獎賞一：HK01會員下載「如心賞CCG Hearts」App，並登記成為會員，即可獲取「如心賞CCG Hearts」2,000分。

獎賞二：首20名經 「如心賞CCG Hearts」App報名並出席「舊橫額升級工作坊」的全新會員，可額外獲得「如心賞CCG Hearts」5,000分。

「如心賞 CCG Hearts」有別於一般常見的會員獎賞計劃，會員除可憑消費賺取積分換領優惠及禮遇外，更可透過參與保護生態環境、促進跨代共融、推廣文化藝術「好心行動」賺取積分，培育共襄善舉的關懷文化。

展覽透過互動遊戲方式，提高大眾對環保的興趣。

展覽透過互動遊戲方式，提高大眾對環保的興趣。

以身作則 助孩子培養環保習慣

「REACT減廢回收訓練班」展覽暨工作坊開幕當日，Patrick Sir率先與幾位小朋友參與回收訓練班，學習如何將舊橫額製作成卡片套。Patrick Sir說：「比起只跟小朋友說環保理念，這個生動的工作坊能夠讓小朋友更投入，用輕鬆的方法學習環保知識。小朋友很留意大人的行為，所以父母亦要以身作則，跟子女一起從小建立環保意識及習慣。」

Patrick Sir認為越生動、越好玩的互動遊戲，更能協助小朋友提升專注力。

同時，他建議逐步幫小朋友建立環保習慣，同時透過生動又有趣的遊戲，讓小朋友更加容易理解環保概念，他說：「遊戲例如將每周設定為不同顏色的垃圾分類周，今個星期是黃色主題（回收鋁罐），我們就去尋找甚麼垃圾可以放進黃色的回收桶裡。」除了參與是日的工作坊，他更會於8月邀請中小學生參加「REACT ‧ 同行」的講座，於如心園木化石公園跟學生們分享與可持續發展相關的主題。

積極推動可持續發展 實踐「零廢生活」

華懋於今年４月開始舉辦一系列「REACT ‧ 同行」全民減廢活動系列，「REACT」分別代表「Rethink（反思）」、「Exchange（交流）」、「Awareness（意識）」、「Cultivation（培養）」以及「Token（獎勵）」，同時亦取諧音「WE ACT」。華懋環繞這五大元素在社區舉辦一連串以源頭減廢和環保為主題的活動，包括清潔本港山徑及海灘的「同行 ‧ 淨山淨灘」行動、參觀本地資源回收設施的「資源重生學習之旅」等。

Patrick Sir會於8月邀請中小學生參加「REACT ‧ 同行」的講座，於如心園木化石公園跟學生們分享與可持續發展相關的主題。

對「REACT減廢回收訓練班」舊橫額升級工作坊及展覽有興趣的大小朋友，就記得Mark實以下日期，上「如心賞」app 報名參加！

「REACT減廢回收訓練班」展覽

日期︰7月8至21日

地點︰D·PARK 愉景新城 L1 展覽區（多元智能運動場旁）

荃灣青山公路荃灣段398號

「REACT減廢回收訓練班」 舊橫額升級工作坊 （經「如心賞 CCG Hearts」App 報名）

日期︰7月13、14、20、21日（每日兩節工作坊）

時間︰下午2:00至下午3:30 / 下午4:00至下午5:30

地點︰D·PARK 愉景新城 L1 展覽區（多元智能運動場旁）

荃灣青山公路荃灣段398號

（資料由客戶提供）