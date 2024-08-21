家傭保險邊間好？家傭試用保障性價比高　靈活投保更無憂

在香港，雙職父母是不少家庭的寫照，而日常家務和年幼子女的照料往往委託外傭協助。為外傭提供全面保障，不僅是對其辛勤工作的認可，更是家庭財務規劃中不可忽視的重要一環。不過坊間家傭保險選擇多，應如何比較、又有哪些注意事項？以下為大家一一拆解。



高額保障更踏實

為保障外傭，法例規定僱主必須為其購買勞工保險。但勞工保險保障內容不足，並不包括住院、牙科、誠信保障與第三者責任等範圍，所以大部分僱主都會為外傭購買家傭保險，確保雙方亦能獲得充分保障。購買家傭保險，醫療保障的額度是一個關鍵因素。一份高額的醫療保障絕對是僱主與外傭的強力後盾，市面上大部分家傭保險的住院保障約港幣2萬至3萬元，最高則逾港幣8萬元。

家傭試用保障更放心

要為家人選擇最適合的家傭並非易事，有保險公司特設外傭試用保障。若外傭於試用初期辭職或被解僱，相關的再聘請費用將可獲補貼。這保障不僅減輕了僱主在尋找新外傭期間的經濟負擔，同時也為可能發生的變動做好準備，為家庭帶來了額外的安心。

靈活投保更無憂

自行購買家傭保險可讓僱主按照自己的需要選擇不同保障項目，獲得更合適的保障。因此不少僱主選擇繞過僱傭公司，自行為家傭投保。然而，僱主有機會因為事務繁忙而忽略遞交資料，令保險未能如期生效，造成保障缺口。有見及因此，市面上有保險公司推出早鳥計畫，容許僱主先投保，再後補文件及資料，大大提高投保靈活性。

加洲保險貼心守護每個家庭

深受全港超過150,000個家庭信賴的加洲保險，業務涵蓋家傭、家居、汽車、旅遊與商業保險。其中家傭保險的住院及手術保障高達港幣88,000元，並包括牙科、個人意外、個人責任、送返原居地費用等保障。加洲保險同時是坊間少數設有家傭試用保障的保險公司，為客戶家庭的財務穩定性帶來貼心保障。僱主可根據預算選擇合適的家傭保險，一年保費低至港幣$328元，性價比甚高。公司更設8折早鳥優惠，即使未有家傭的詳細資料，同樣接受投保。

加洲保險深受港人歡迎，貼心服務令客戶得到真正幫助及所需賠償。自2019年起，公司便開始著力改善投保和索賠流程，簡化程序令服務體驗更順暢。同時於2020年新冠疫情初期實現全面無紙化，為方便客戶，實踐多元在家工作模式（WFH）及社會責任（ESG）作出貢獻。

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（資料及相片由客戶提供）