新手揀電動牙刷五大要點　這款CP值最高！開啟智能潔齒新習慣

明星級潔白亮麗的牙齒，個個都想擁有，大家在追求生活品質的用時，對牙刷的要求亦愈來愈高。傳統的手動牙刷雖然經濟實惠，但面對頑固牙菌斑和牙垢時，往往力不從心。不少朋友試過用電動牙刷，都紛紛轉會，加入電動牙刷行列，貪其能深入牙縫位置高效清潔，而且舒適又方便。新手入手電動牙刷前，究竟要考慮哪些因素？下文將會介紹五大要點︰震動頻率、刷頭類型與材質、清潔模式、附加功能及性價比，並實測兩大品牌電動牙刷，推薦高CP值入門首選！原來想入手電動牙刷，價錢比想像中相宜，即看內文用最抵價入手入門版電動牙刷！



新手選購電動牙刷 五大關鍵因素

1.震動頻率

電動牙刷的震動頻率越高，清潔力越强，一般聲波式牙刷每分鐘震動約35,000次，建議新手選擇每分鐘震動頻率在30,000次以上的聲波震動式電動牙刷，具不錯的清潔效果，同時溫和保護牙齦。

2. 刷頭類型與材質

市面上的電動牙刷刷頭主要分為圓形刷頭和長條形刷頭。圓形刷頭清潔範圍比較集中，清潔力强；長條形刷頭則更貼合牙齒形狀，全面清潔牙齒，新手可按自己的需要選擇合適的刷頭類型。刷毛材質方面，建議選擇柔軟舒適的尼龍刷毛，避免太硬的刷毛，以免傷及牙齒和牙齦。

3. 清潔模式

不少品牌的電動牙刷具備多種清潔模式，例如清潔、美白、敏感等模式，以滿足不同口腔護理的需求。新手可根據自己的生活習慣，是否有敏感牙齒，去選擇心水牙刷。

4. 附加功能

想進一步提升刷牙體驗，部分電動牙刷配備了壓力感應、計時提醒等附加功能，適合追求個人化的朋友。

5. 價格與品牌

市面上的電動牙刷林林總總，建議新手可從知名品牌的入門級產品入手，性價比通常較高。

高CP值首選 Darlie好來聲波電動牙刷

考慮以上各種因素，Darlie好來聲波電動牙刷絕對是一個不錯的選擇，更從潔淨度及起泡力進行測試，發現結果令人相當滿意！

42,000次高頻震動 起泡力高更潔淨

Darlie好來聲波電動牙刷採用聲波震動技術，每分鐘高達42,000次的高頻震動，強勁的起泡力大大提升潔淨表現；配合專利機芯，能產生大量微小氣泡並深入牙縫，刷牙徹底清除「鬼鼠」的牙菌斑和牙垢，達到200%的潔淨度。加上其3X纖維刷毛設計，柔軟舒適，溫和呵護牙齦，避免刷毛太硬導致出血等問題。

潔淨度測試

測試方法︰在貝殼上塗上朱古力醬，模擬牙齒表面的污垢色漬，再以電動牙刷刷走朱古力醬，測試其潔淨度。

結果︰Darlie聲波電動牙刷連坑紋中的朱古力醬亦能徹底清除，回復貝殼亮白表面，而品牌一仍有少量污漬殘留，Darlie聲波電動牙刷的潔淨力完勝！

起泡力測試

測試方法︰在碟上加入牙膏和水，開啟電動牙刷起泡30秒，測試其起泡力。

結果︰Darlie聲波電動牙刷製造豐盈泡沫，起泡力更優勝，有助去除牙垢，而品牌一則較為遜色。

5種模式滿足不同需求

Darlie好來聲波電動牙刷亦提供5種潔齒模式，包括清潔、美白、拋光、敏感及按摩。新手建議從最溫和的模式開始使用，逐步適應電動牙刷的震動頻率。

智能便捷 價格親民 萬寧獨賣

它同時配備30秒換區提醒和2分鐘定時關機功能，其智能記憶功能會自動記住上次使用的模式，貼心便捷。加上4小時快速充電和IPX7級防水功能，使用時更得心應手。價格300元以下，卻有媲美千元級產品的性能和功能，性價比極高。

綜合以上測試結果及選購因素，Darlie聲波電動牙刷比市面上其他電動牙刷的性價比更高，一支輕鬆擁有多個優勝特點。由即日至9月26日，更推出超值限時優惠$249(原價$299)，從此早晚建立智能潔齒新習慣！現在就Mark定時間去萬寧門市或e-shop入手！

同場加映 Darlie好來聲波深潔電動牙刷

外型輕巧的Darlie好來聲波深潔電動牙刷亦是日常潔齒好幫手，平日無需充電，只需一粒鹼性電池就足夠用3個月，適合去旅行或放在office，隨時照顧你的口腔衛生。CP值高，由即日至9月26日，去萬寧只需用優惠價$59.9（原價︰$109.9）便可入手！

（資料及相片由客戶提供）