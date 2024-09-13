3M醫療健康業務新名為「Solventum舒萬諾」

3M作為一間逾121年歷史，源於美國的跨國綜合製造公司，產品種類由個人防護產品、實驗室用品與檢測工具、居家生活與辦公室用品以至建築材料等，超過55,000種產品。最近3M在2024年4月1日正式宣布分拆其醫療健康業務，成立一家新的獨立上市公司「Solventum 舒萬諾」，業務主要包括「醫療外科」、「齒科解決方案」及「淨化和過濾」，其中深受香港家庭歡迎的「3M家居濾水系列」亦在其中！ Solventum舒萬諾秉承為大家所熟悉及信任的產品，以全新品牌命名，繼續為香港市民提供優質產品。



醫療外科業務廣泛

醫療外科業務的產品多由專業醫療人員使用，但大家在日常醫療體驗中亦可能用上Solventum的醫療外科產品及多方面的外科解決方案，最為大眾所熟識的就是Tegaderm™ 透明薄膜敷料。Tegaderm™透明薄膜敷料可用於覆蓋和保護導管穿刺部位和傷口，為傷口癒合保持濕潤環境，對易受損皮膚提供保護覆蓋層，同時Tegaderm™ 透明薄膜敷料可以阻止液體和細菌穿過以達致保護靜脈穿刺部位或傷口，整個Tegaderm™產品系列可以作為靜脈穿刺部位敷料、傷口護理敷料和術后敷料，加上Tegaderm™ 擁有防水功能，病人使用期間更可以洗澡、淋浴或游泳，對於護理傷口就更加方便。

Tegaderm™ 透明薄膜敷料作為全球廣泛選用的透明敷料，用於靜脈穿刺保護和促進傷口癒合。

齒科解決方案業務，提供專業優質齒科產品及服務

而在齒科解決方案業務的產品中，Solventum將繼續不斷並持續開發創新的牙科和矯齒科解決方案，幫助牙科專業醫療人員簡化療程並提供可預測的臨床結果，達致改善患者的口腔問題。大家可能有所不知，Solventum 的齒科產品其實已經有超過70年歷史，美國及德國為主要研發及生產地點，憑藉Solventum在牙科與矯齒科的資深經驗與科技應用，持續為醫療人員創造高品質、先進的口腔保健產品，當中提供全套牙科和矯正產品，包含牙齒矯正器、牙冠、牙科黏合劑、牙科填充物料、牙科印模材料與牙科設備等，相信每一位於香港接受正統牙科訓練的醫生或醫護人員，幾乎一定會接觸過Solventum的齒科物料或者器材。粗略估計全港就有超過七成牙醫，每日都有使用Solventum的齒科物料為患者提供服務，進行牙齒修復、印牙模或者打磨修飾牙齒。除了保持患者的口腔健康，Solventum亦相當關注牙齒美學這個範疇，所以亦有提供俗稱箍牙的牙齒矯正產品，近年Solventum更聯同美國知名品牌Bioclear™ Matrix，配合Filtek™牙科修復產品及改善牙縫修復系統，以解決牙齒黑三角問題。另外Solventum旗下Filtek™牙科修復產品，已在全球超過20億次齒科修復治療中使用，深受世界各地齒科的信賴。隨著不斷的創新研發，Solventum齒科解決方案業務的產品屢獲殊榮，其中包括國際牙科產品獎項Dental Advisor推薦產品、享負盛名的科技獎項Edison Awards及德國著名設計協會紅點設計大獎 （Red Dot）。

Filtek™牙科填充物料廣泛應用於牙齒修復領域，具有優良的耐久性、美學效果和使用便捷性，提供牙齒修復的高質解決方案，並得到廣泛牙醫的信任和推薦。

家居濾水Aqua-Pure™ 系列逐步轉包裝

而大家最熟悉的高端過濾技術，莫過於香港3M濾水器系列，口碑載譽，深得香港用家喜歡及信賴。原來Aqua-Pure™家居濾水系列擁有高端濾水技術已有超過80年歷史，為家居及各行業提供水質淨化方案， 由家居濾水系統、餐飲業濾水系統擴闊至製藥業生產疫苗時使用之過濾技術，均能提供不同的專業方案，為各個行業解決水質問題。隨著3M醫療健康業務現更名為Solventum，大家熟悉的Aqua-Pure™濾水器系列亦將以全新形象呈現，市面上相關系列的產品亦會慢慢革新改變包裝，換上新形象。縱使產品以全新品牌呈現，但Aqua-Pure™濾水器將繼續秉承3M創新驅動、用戶至上、品質為本的品牌理念，繼續推出更多優質的淨水產品和技術解決方案，為更多家庭帶來健康、舒適的用水體驗。

Aquan-Pure™ AP Easy Complete全效型濾水系統榮獲美國衛生國家安全基金協會NSF/ANSI 42 (感觀效應)及Std. 53 (健康效應)的國際認證，而且成功獲取 Std. 401 (新興污染物) 標準認證，持續為香港各大小家庭提供優質的過濾水

大家如想了解更多Solventum醫療健康業務資訊，可以到

https://www.3m.com.hk/3M/zh_HK/healthcare-hk/

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