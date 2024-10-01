龍豐集團再為本港零售業注入動力！銅鑼灣東角分店國慶日盛大開幕

繼本年度在尖沙咀星光行、大埔廣場、粉嶺名都商場及沙田中心增設新店後，本地藥妝百貨龍豐集團於今天（10月1日）國慶日再下一城，在銅鑼灣黃金地段東角道開設集團第20間分店、本年度第5間新店，亦是港島區第2間分店，進一步完善其零售網絡覆蓋區域。新店位於銅鑼灣核心商業區，佔地近5,000平方呎，購物環境寬敞明亮，為大眾提供更舒適便捷的購物體驗，琳瑯滿目的商品種類也滿足了顧客的多元化需求。新店開幕標誌著龍豐集團發展的又一里程碑，更彰顯了其對香港零售市場的堅定信心。



花香四溢 商界夥伴慶新張 鑼鼓喧天金龍醒獅賀前程10月1日國慶當天，龍豐集團銅鑼灣新店舉行了盛大的開幕儀式。現場知名藥品、美妝產品紛紛送上花籃祝賀，包括黃道益、馬百良、虎標及撒隆巴斯等等。過百個由供應商贈送的花籃將東角道點綴得格外喜慶，場面熱鬧非凡，吸引了眾多市民駐足觀看，熱鬧場面堪比其他國慶活動。開幕禮上，除了有傳統的醒獅表演，寓意盆滿缽滿、生意興隆之外，更有一條99尺長的金色巨龍在鑼鼓喧天中翻騰起舞，象徵著龍豐集團帶領本港零售業界蓬勃發展和美好未來，引來陣陣喝彩，也吸引了大量市民遊客圍觀拍照，成為了當天銅鑼灣的一大亮點。

精彩優惠 與民同慶國慶

為慶祝國慶佳節，同時回饋廣大顧客的支持，龍豐集團銅鑼灣新店推出購物優惠三部曲；由即日至10月3日，顧客在銅鑼灣新店不論任何消費，即送雀巢 3 合 1拿鐵咖啡一條、消費滿$188再送得果定潤喉糖；如於下午3時至6時消費滿$388，更可獲贈現場即製可愛棉花糖一支。而同期在加家樂坊分店消費滿$388 亦可獲贈熱辣辣即製爆谷一杯為節日增添不少歡樂氣紛。

未來展望 服務社群 熱心公益

龍豐集團札根香港多年，其多元化的產品種類及低廉價格，一直深受香港市民的喜愛。隨著業務順利發展，龍豐集團近年亦成立慈善基金，用以支持各類公益活動，包括贊助不同大小關老院舍、大學及公營機構活動等等。除著銅鑼灣新店的盛大開幕，龍豐集團的零售網絡將進一步擴大，覆蓋更廣泛的區域，可為更多市民及機構服務。據悉龍豐集團的拓展步伐仍持續向前，即使已到年末，集團的開鋪大計仍在進行中，新店將陸續在各區亮相，務求將優質的產品和服務帶到不同社區。想知道下一間龍豐新店會落戶哪區？密切留意龍豐集團的最新消息，更多驚喜即將揭曉！

（資料及相片由客戶提供）