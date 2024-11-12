700萬新居爆喉全屋浸鹹水　過執修期發展商唔賠 業主掏40萬再裝修

不少人用盡積蓄、背負樓債才能上樓做業主，以為可以安居樂業，誰知一個小小的意外，卻令安樂窩毁於一旦。YouTube頻道HellomateTV黑糯米分享了一個700萬元新樓浸鹹水的故事，片中的業主新居入伙不到半年浸滿鹹水，全屋需再裝修、添置傢俬等涉款多達40萬元，豈料發展商以事發當日已過執修期為由不想承擔責任！業主亦向TVB《東張西望》投訴，懷疑喉管爆裂是施工出錯。幸好業主入伙時購買了保險，40萬不用全數自費，但原來至少要買兩種保險先可以claim得足？



YouTube頻道HellomateTV黑糯米分享了一個700萬元新樓浸鹹水的故事。（HellomateTV黑糯米影片截圖）

新屋入伙5個月 全屋浸鹹水

業主Benny年初以700萬元購入油塘一個新單位，入伙約5個月一直相安無事，直至今年8月31日，他太太早上醒來，驚見客廳水浸，發現源頭來自浴室座廁水箱，鹹水源源不絕地從座廁湧出，全屋被鹹水淹浸，晴天霹靂！於是即時向管理員求助，截斷水源及協助抽水抽濕。

業主太太早上起床發現全屋水浸，源頭更來自座廁水箱。（HellomateTV黑糯米影片截圖）

「第二日開始，已經見到地板變黑，過兩、三日牆身就起泡。基本上所有接觸到地板的木傢俬都報廢。」Benny接受主持人Jimmy訪問時表示，近窗台位置只要踩地板，夾縫就會擠出鹹水，基本上由浴室蔓延到大廳，都需要重新裝修。由於主人房採用地台床、衣櫃，拆卸第一組地台當天，已經看到整個地板變黑，幾乎可以肯定鹹水已經滲漏到主人房，而牆身及後亦開始起泡，確定主人房內的傢俬都報銷，需要重新添置。

傢俬地板裝修善後 無辜損失40萬元

兩夫婦入住不到半年就要重新裝修，重新訂造傢俬需要花費近7至8萬元，由於木地板有吸水問題、所有地板都需要改為木地磚，連同泥水工程、油漆工程，裝修費花費近26萬元，期間業主夫婦不得不入住酒店，而倖免於難的家當亦需要租迷你倉安置，連同其他瑣碎項目，這次水箱爆鹹水喉導致業主需要花超過40萬元善後。

發展商：半年執修期已過 水箱問題業主負責

現時新型單位都採用隱藏式水箱，難以檢查內部，業主要將水箱枱面石抬起，才發現喉管不尋常爆裂。（HellomateTV黑糯米截圖）

這次意外的源頭是座廁水箱內接駁鹹水的不鏽鋼喉爆裂，導致鹹水不正常滲漏。Jimmy指，近年新樓盤的水箱經常採用隱藏式設計，「維修、檢查相對地麻煩，業主需要把水箱枱面石抬起。」



業主入住後一直相安無事，直至這次水浸才發現喉管出問題，原來水箱喉管長期浸泡在鹹水內，已經有明顯的鏽漬，並發生爆裂。有水喉師傅指，這類情況不尋常及較罕見，可惜業主後續向發展商申訴，發展商直指單位已過了執修期，水箱問題需由業主負責。

Jimmy 同《東張西望》亦分別就此向發展商查詢，結果獲得相似的回覆，指合約期定明執修期為半年，在收樓日起計至事發當天已超過6個月多，剛剛過執修期，所以發展商不會協助處理和負責相關費用。幸好業主本身有購買家居保險、向銀行申請按揭時亦有購買火險，所以受水浸影響的傢俬、重新裝修的費用都可以索償。

就業主個案，Jimmy邀請了OneDegree的保險產品高級經理Terry，分享購買家居保險要注意的事項。（HellomateTV黑糯米截圖）

家居保險＋火險 置業雙重保障

Jimmy亦就保險索償問題訪問OneDegree的保險產品高級經理Terry，他指家居保險及火險同樣重要，因業主的損失可以分為兩大類：

第一類是家居財物：如果屬於家居財物，可向家居保險索償。無論住客的身份是業主還是租客，家居保險都可以提供保障。

第二類是家居結構：如果是家居結構，應向火險索償。包括原裝裝修及交樓標準的地板。假如業主有裝修，改動了原裝設計，例如貼牆紙、換地磚，這些就會變成屬於業主的財物，可歸類向家居保險索償。

Terry提醒業主或租客購買家居保險時，記得要留意每個細項的賠償上限，及保單的年度賠償上限。如果家居財物價值高或家居財物多，就建議揀年度保障額較高的保障計劃。他亦提醒想購買家居保險的朋友仔，留意保險定明的「自負額」（即墊底費），如果「自負額」高，就代表「賠償額」低，購買前要仔細留意條款。

每份家居保險保障的範圍、細項都不同，部份更有家電維修保障（HellomateTV黑糯米影片截圖）

家居保險＆樓宇結構保險（火險）主要分別：

家居保險

→保障家居財物，業主裝修使用的牆紙、地磚都屬於家居財物

火災保險

→保障家居結構，包括原裝裝修及交樓標準的地板



購買家居保險前要留心：

✔ 每個細項的賠償上限

✔ 保單的年度賠償上限（家居財物價值高或家居財物多 →保障額高）

✔ 保單自負額（墊底費）低 → 賠償額高



原本打算花700萬元購買一個安樂窩，結果喉管爆裂導致全屋水浸，不幸中的大幸是意外當天是周末，夫婦二人能及時發現，業主指：「平日可能會浸到走廊、影響到鄰居，甚至影響會大廈電梯。」後果不堪設想。他亦不忘提醒大家，「家居保險同火險一定要買，無論新樓、舊樓，有啲問題預料唔到，有啲問題要業主自己負責。」

小貼士：家居保包火險嗎？

一般而言並不包括。但部份保險公司提供以自選保障方式，讓投保人按需要加購相關保障。例如OneDegree家居保險特設自選樓宇結構保障，保障因受保事故而產生的樓宇恢復原狀的費用。保費只需投保額0.038%。家居保險配合樓宇結構保障 ，雙管齊下可獲得最全面保障。

新屋入伙要準備什麼？

新屋入伙是人生大事，建議提前至少3個月至半年時間著手準備。搬屋前先制定清單，確定要搬走的傢俬、家電及物品。更改住址，通知有關機構及政府部門。儘早向搬屋公司溝通，確認當日需要搬運紙箱數量。如重視風水命理，就可擇吉日吉時搬家並準備材料拜四角。當然，亦不可忘記按自己需要，及早投保合適的家居保險。