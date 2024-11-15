澳門「旅遊+」激發學生創意潛力 超水準AI畫創作出爐 等你投票！

澳門融合中西文化，擁有世界文化遺產的歷史城區，以及壯麗的海岸線和自然景觀，多樣豐富的娛樂活動及社區節慶，令澳門成為一個充滿活力的「旅遊+」目的地！澳門旅遊局舉辦的「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」活動，早前就有125位香港中學生以五大主題：「旅遊+玩樂」、「旅遊+自然」、「旅遊+文化/歷史」、「旅遊+美食」及「旅遊+社區」到澳門進行考察，他們更分別以這5大主題為這次旅程用AI創作畫作，幅幅都獨一無二，令大家可以用不同創新的角度去欣賞他們眼中的澳門，以下立即欣賞他們的AI畫作，而且由即日至11月15日到網站，更可以在各個組別中挑選一張你最喜歡的作品去投票！最多票數的作品更有機會用作宣傳澳門旅遊！



「旅遊+玩樂」AI畫作分享：

參與「旅遊+玩樂」的同學在考察當日參觀了澳門大賽車博物館及澳門科學館，大家可以在他們的畫作中感受到不少同學深深被賽車運動的速度與激情吸引！

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「旅遊+自然」AI畫作分享：

「旅遊+自然」主題的同學們參觀了石排灣郊野公園和澳門大熊貓館，不少同學都記錄了與四隻大熊貓「開開」、「心心」、「健健」、「康康」見面，興奮的心情。

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「旅遊+文化/歷史」AI畫作分享：

參與「旅遊+文化/歷史」的學生在澳門博物館中深入了解澳門的多元文化及遊覽了世界文化遺產的歷史街區，在畫作中大家可以感受到絢爛多彩的澳門文化及建築。

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「旅遊+美食」AI畫作分享：

「旅遊+美食」組的同學們在考察當天DIY製作了葡撻及到筷子基品嚐了各種地道小吃，他們在畫作中都以葡撻作為主題，相信DIY葡撻的過程令他們留下難忘回憶！

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「旅遊+社區」AI畫作分享：

「旅遊+社區」的學生們走在澳門大街小巷，另外更考察了路環漁村，在他們的畫作中可以欣賞到留在他們心內的澳門社區片段。

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（資料由大會提供）