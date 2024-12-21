聖誕必玩｜荃新天地「聖誕朝啡夕酒音樂祭」音樂美酒飄雪陪你過節

踏入十二月，聖誕的歡樂氣氛漸濃，想好如何度過一個難忘的佳節嗎？今年，荃新天地為你準備了一場夢幻又熱鬧的節日盛事——「聖誕朝啡夕酒音樂祭」！由12月25日至29日，一連五日的音樂、美酒及飄雪體驗將於荃新天地1期花園廣場舉行，讓你和家人朋友在音樂聲中歡度佳節。更吸引的是，購買「Cheermas飲品券套票」可獲贈HK$50 美食S現金券，相等於100%免費回贈，絕對不容錯過！



朝啡：日間Chill爆咖啡時光 文青啡精必打卡

午後時光，想找個地方放鬆一下？那就要到荃新天地享受音樂與咖啡的完美結合！由12月25日至29日每天由下午2時30分至6時30分，「朝啡」活動讓你以優惠價HK$20購買 Boundless by REACTION 精心準備的熱牛奶咖啡或熱棉花糖巧克力，為寒冬注入暖意。同時，多位本地年輕Busker將在現場帶來輕鬆動聽的音樂表演，包括Chloe & Anson、海龍、十分甜等，讓你沉浸於文青氛圍，度過一個悠閒的午後。

Boundless by REACTION 精心準備了熱牛奶咖啡或熱棉花糖巧克力，夠晒聖誕feel。

夕酒：黃昏微醺音樂派對 與好友暢飲一番

黃昏時分，活動迎來另一個高潮，花園廣場將化身成熱鬧的音樂派對！活動期間於下午5時至晚上9時30分，場內特設英國知名Gin酒品牌 Bombay Sapphire 攤位，專業調酒師即場調製三款聖誕限定雞尾酒，包括 Red Christmas Gin、Spiced Apple Warmer 和 Gin-gle Bell，為你打造節日專屬的迷人滋味。

顧客只需於現場攤位以優惠價HK$50購買「Cheermas飲品券套票」，即可換領兩杯飲品，選擇 Bombay Sapphire 聖誕限定雞尾酒或 Wine Library 的精選紅白餐酒。此外，購買套票的顧客還能額外獲贈HK$50美食Ｓ現金券（適用於荃新天地指定食肆商戶），等於免費請你飲酒聽歌！這樣的聖誕體驗，絕對物超所值。

英國知名Gin酒品牌 Bombay Sapphire的專業調酒師將即場調製三款聖誕限定雞尾酒 - Gin-gle Bell。

英國知名Gin酒品牌 Bombay Sapphire的專業調酒師將即場調製三款聖誕限定雞尾酒 - Red Christmas Gin。

英國知名Gin酒品牌 Bombay Sapphire的專業調酒師將即場調製三款聖誕限定雞尾酒 - Spiced Apple Warmer。

星級陣容輪流獻唱 現場音樂掀起聖誕狂熱

「聖誕朝啡夕酒音樂祭」邀請十多位極具人氣的本地歌手、國際級爵士樂表演者及文青Busker，為你打造一場節日限定的音樂盛宴！連續五天，荃新天地將化身為音樂舞台，無論你喜歡動感流行還是慵懶爵士，每日晚上7時至9時於荃新天地1期花園廣場輪流演出 (12月26日爵士樂表演時間為下午5時30分至8時)，為大家帶來多元化的音樂風格！

表演陣容包括：

12月25日：全民造星參加者詹仕偉（Snoopy）、李嘉俊（Carson）、郭澧羲（Hayson）、盧信宥（Ash）

12月26日：香港青年爵士樂團 Cyan Chan & Friends、Rachel Sung & Friends，韓國爵士樂新星 Maria Kim

12月27日：胡學軒（Alfred）

12月28日：英皇歌手洪助昇（Aiden）、黎展峯（Andy）、黃明德（Dark）

12月29日：HOY TV《就是青春》參加者康志維（Edmond）、梁樂童（Stephanie）

加碼驚喜：浪漫飄雪效果 沉浸聖誕夢幻

為增添節日氣氛，活動期間（12月25日至29日）每天傍晚至夜晚，荃新天地1期花園廣場將不定時上演飄雪效果，讓白色泡泡漫天飛舞，營造出猶如置身歐洲聖誕小鎮的浪漫場景。你可以在12米高的聖誕樹下，一邊欣賞音樂，一邊品嚐美酒，沉浸於這個夢幻的聖誕時光。除了音樂和美酒，場內還設有荃新天地商戶「一門町市場 – 特急熊」和「皐樂」的攤位，售賣多款日本直送零食及人氣精品，讓你挑選聖誕好禮。

荃新天地「聖誕朝啡夕酒音樂祭」

日期：2024 年 12 月 25 日至 29 日

時間：下午 2:30 至晚上 9:30 (不同活動時間不同，詳情請參閱官方網站)

地點：荃新天地 1 期花園廣場

（資料及相片由客戶提供）