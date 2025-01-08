從激烈市場競爭中突圍｜3M紮根香港逾63載 科技為基 產品深植民心

消費市場競爭激烈，要如何鶴立雞群，佔領一席之地? 3M在港逾63載，產品以科技為本，深入民心。



思高潔™ Scotchgard™ —專注防污處理的3M旗下品牌

1953年，Patsy Sherman實驗室的助理不小心將一種實驗化合物滴在鞋子上。當他們清潔鞋子時，發現無論用肥皂、酒精，還是其他溶劑都無法清洗乾淨。於是，他開始構思如何令紡織品不怕被水或油沾污。1956年Scotchgard™ 保護劑正式推出市場，至今已於美國市場屹立超過65年。

各款Scotchgard 思高潔™ 保護劑適合不同情景使用：地毯清潔、地毯防污、布料防污以及雨天戶外

應用思高潔™ Scotchgard™ 防污技術於家居地板清潔產品 污漬一沖即淨

相信讀者們對思高™ Scotch-Brite™ 這個品牌並不陌生—無論是廚房、客廳抑或浴室，思高™ 清潔用品總能帶給你更簡易、更乾淨、更創新的家居清潔方法。當中，熱銷產品思高™ 免手洗全效拖把(0085HK) 拖布配備Scotchgard™ 特殊去污保護層，可乾濕兩用；拖把一推快速趕走污漬、一沖水即淨，更無需添加清潔劑，一拖去除地面上99.9%細菌*。抹布經Scotchgard™ 處理，更容易清除拖布上的塵埃及油污，省時省力。

以科技化繁為簡 繁瑣家務變得簡單

家務看似簡單，其實非常繁瑣。思高™ 家居清潔品牌，利用隱藏科技，化繁為簡，令日常清潔打掃變得輕鬆，方便快捷又高效。

3M積極採納實際用家回饋，新升級的思高™ 「X5全效除塵紙拖把」，創新研發蜂巢凸點+彈性弧形底板，有別於市面上一般紙拖把設計，更能高效省力除污。彈性弧形底板可全面均匀受力，而底板上的凸點則有助去除地板污垢。要加倍效能，可配合新上市思高™雙層立體除塵乾紙使用。特強靜電設計吸附大小灰塵、頭髮、貓狗毛髮，一張可清潔600呎面積**。想濕拖亦可配合思高™ 地板清潔消毒抹布，強效去除油污、乾漬、頑垢，有效殺滅99.9%病毒***，抑制霉菌生長。毋須過水，快速乾爽，清潔消毒二合一，更適合寵物家庭使用。年末大掃除時助您一「把」，對付縫隙、角落等家居清潔盲點，更可輕鬆清潔高處，包括衣櫃頂、冷氣機頂、天花及牆身！去「垢」迎新！

科技瞬息萬變 3M始終領先

由最初專注生產工業砂紙開始，百年來3M一直致力將先進工業科技和專業品質的產品帶到消費者市場，例如耳熟能詳的報事貼®便條紙、無痕™掛鈎、透明膠紙等，以專業科技協助您輕鬆完成手上工作。

超過99%用家推薦# 高性能Command™ 無痕™ 牆面掛鈎

憑藉五星壓敏技術，Command™ 無痕™ 膠貼纖薄一片就能將物件牢牢黏在牆體上，應用3M延展釋放科技，向下一拉，即可無痕移除膠貼，不傷表面不留痕跡。Command™ 無痕™ 膠貼同時具備出色的承重能力，新升級高承重掛鈎更可承重6.8KG##，無須工具，不用鑽牆亦可以貼得穩陣！不再害怕損壞租屋處的牆壁！

裝飾和家居整理方案

Command™ 無痕™ 提供各種不傷牆掛鈎方案，從牆身掛鈎、置物架到魔術貼都一應俱全，助你裝飾家居和收納整理，任意改造你的空間！大掃除後便可使用Command™ 無痕™ 掛鈎掛起賀年飾品，營造節日氣氛。

Command™ 透明掛鈎與牆面融為一體，非常適合用於懸掛節日派對裝飾。你亦可選擇在廚房及浴室利用防水系列進行收納 掛「喜」，掛起意頭「風生水起」！升級防水耐高溫膠貼，助你穩妥掛起毛巾、新衣服，有個吉祥好開頭。

3M科技全方位改善生活

3M積極鑽研如何在每件產品上應用科技，從而改善生活 — 除了家居改善方案，3M Nexcare™ 醫療級個人護理產品，包括傷口護理、皮膚護理、口腔保健、以及關節支撐等系列，全方位令您保持健康，龍馬精神；便條紙及旗仔產品令您工作更井井有條，事業蒸蒸日上！生活工作都輕鬆如意，真正「改善您的生活」！

* 經第三方實驗室測試，實驗室條件下在非多孔硬質地板上對金黄色葡萄球菌及綠膿杆菌的去除率為99.9%。

** 具體情況需視乎髒污程度及清潔習慣。

*** 根據美國第三方實驗室測試證實，產品消毒液體與物件表面接觸4分鐘能有效殺滅99.9% 新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)、H1N1甲型流感病毒及RSV呼吸道合胞病毒。實驗數據僅供參考。

# 據MPEG 2024年10月「掛鈎產品用家消費行為市場調查」結果顯示，99.5%用家推薦Command™ 無痕™ 掛鈎。

## 17011掛鈎最高承重6.8KG。

(資料及相片由客戶提供)