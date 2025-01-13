農曆新年大吃大喝　小心出現牙裂危機　牙醫親授守護牙齒健康秘訣

就快到農曆新年，家家戶戶團圓，少不了大魚大肉，在歡樂的氣氛中，互相祝賀大家身體健康，但你是否知道新年飯聚其實暗藏牙裂危機？牙齒是我們每天都要使用到的器官，除了直接影響到營養的吸收，也連帶著身心健康。尤其過年期間，品嚐各種意頭吉祥菜式﹑進食賀年零食時，可加劇琺瑯質磨損，從而增加牙裂風險！琺瑯質一旦被磨損便無法自然再生，因此更加需要趁早保護。除了正確刷牙方式，還有哪些方式可以減緩牙齒老化﹑降低牙裂風險？牙醫葉昭孝就親自為大家解構，讓你開心過年，同時掌握守護牙齒健康的秘訣！



台灣執業牙醫葉昭孝

牙齒的守護神：琺瑯質！３個徵兆顯示你的琺瑯質正在流失

牙齒堅固健康的關鍵，在於保護牙齒最重要的防線——琺瑯質。琺瑯質是牙冠外層的堅硬物質，如同保護罩一樣，不僅是人體中最堅硬的組織，更能保護牙齒內部的象牙質和牙髓神經，葉醫生比喻道：「琺瑯質就像牙齒的盔甲，能有效抵禦外界刺激，例如冷熱酸甜的食物，同時也幫助我們咬碎食物。」然而，這層堅硬的保護層，也會因為年齡增長﹑飲食習慣和生活作息等逐漸耗損。

特別是在農曆新年期間，傳統團年飯﹑開年飯對於菜餚最講究「好意頭」，因此會準備各種意頭吉祥菜式，例如盆菜中寓意吉祥如意的雞﹑深受歡迎寓意橫財就手的炆豬手，但當不小心啃咬到隱藏的碎骨，可在牙齒表面產生微細裂紋，增加牙裂風險！一些酸甜開胃菜式如茄汁蝦碌，帶酸的醬汁亦會酸蝕琺瑯質導致牙齒脫礦化，使其變得脆弱及敏感。在連續數天的新年聚餐下，可加劇琺瑯質磨損，令牙齒逐漸變得脆弱敏感，在進食較硬的應節食品如瓜子時，牙齒受壓更容易在表面構成微細裂紋，嚴重甚可破裂。值得注意的是，琺瑯質一旦受損，就無法自然再生，因此日常的保護格外重要。如果你發現牙齒開始出現以下三種情況，其實是琺瑯質流失的先兆：

1. 牙齒變得容易敏感: 當琺瑯質被磨損，進食到冷熱酸甜的食物及飲品時，外來的刺激可以通過外露的象牙質小管直接接觸牙神經，牙齒容易變得敏感，引致尖銳痺痛。

2. 牙齒外觀暗黃呈透明: 琺瑯質變薄後，會逐漸暴露出內層米黃色的象牙質，因此讓牙齒看起來為灰透或變黃。

3. 牙齒變得短短小小: 到了中年之後，如果發現牙齒形狀不再像過去那樣有稜有角，或是有漂亮、圓潤的牙齒形狀，可能是琺瑯質損耗所致。

葉醫生特別提醒，雖然大家都想在新年以潔白的牙齒，保持美觀儀容與親朋聚會，而使用美白牙膏。但市面上許多美白牙膏為了達到美白效果，添加了較粗的研磨顆粒，若過度使用，反而會加劇磨損琺瑯質，得不償失，造成牙齒敏感，甚至影響口腔健康。

2星期修復受損琺瑯質* 保持牙齒堅固健康

想要以健康牙齒開心過年，減低牙裂風險，除了配合正確的刷牙習慣，選用具修復及保護琺瑯質的牙膏也非常重要！葉醫生推薦選用德國製的Bioniq®修復牙膏，含仿天然琺瑯質微粒（BioHAP），是一種具有多重功效的活性成分，超過200項研究證實其功效。藉由正確的刷牙方式，經科研實證活性成分BioHAP能透過再礦化，2 星期修復受損琺瑯質外露的微細小孔，並在牙齒表面形成保護層，讓牙齒變得更平滑，減少牙菌膜黏附在牙齒表面，保護牙齒免受酸蝕和口腔細菌侵害，預防蛀牙。此外，葉醫生表示BioHAP成分安全無毒，建議刷牙後無需漱口，只需吐掉多餘泡沫，這能讓BioHAP成分停留牙齒表面更長時間，以達更佳的修復效果，以免沖洗已黏附在琺瑯質上的保護層。

BioHAP系列牙膏：新一年的口腔守護神

德國製Bioniq®修復牙膏全系列含有20%仿天然琺瑯質微粒（BioHAP），經科研實證有效再礦化修復受損琺瑯質，是守護牙齒健康的最佳選擇。針對不同口腔問題需要，除了基本的Bioniq®修復牙膏，額外推出2款牙膏：

Bioniq® 修復+護齦牙膏：添加乳鐵蛋白和透明質酸，能保持牙齦濕潤，有效抑制口腔細菌，並減少牙齦出血，適合預防於新年期間因飲食引起的牙齦不適。

Bioniq®修復＋護齦牙膏 建議零售價 $79／支（萬寧獨家發售）

另外，全新Bioniq®修復＋專效抗敏牙膏：添加了具有舒緩功效的bisabolol，配方更溫和，能填補外露的象牙質管道，阻隔外界刺激，紓緩牙齒敏感與尖銳痺痛，讓你盡情享受新年美食，不再受牙齒敏感之苦。

Bioniq®修復＋專效抗敏牙膏 建議零售價 $79／支 （萬寧獨家發售）

葉醫生更分享自身經驗：「過去因壓力大經常牙關緊咬，加上過度用力刷牙，導致琺瑯質流失。使用這款牙膏後，明顯感覺牙齒表面變得更加平滑，就像覆蓋了一層薄薄的保護膜。我也會推薦病人使用Bioniq®修復牙膏，特別是牙齒敏感時，刷牙後將牙膏直接塗抹於敏感部位，停留5至10分鐘，如同敷面膜一般，持續1到2週，就能有效減輕牙齒敏感的症狀。」

及早修復琺瑯質以減低牙裂風險 牙齒健康才能用到老

琺瑯質的損耗是不可逆轉的，因此需要及早修復及保護，才能減少日後的損耗，降低牙裂風險。新年假期盡情享受美食之餘，更別忘了在假期前後，及早從日常生活習慣著手，例如調整飲食，以及保持良好的口腔衛生習慣做起，配合正確的刷牙方式，並選用含有BioHAP成分的牙膏，讓你擁有健康強健的牙齒，無懼年齡增長，晚年依然能盡情享受生活，品嚐各種美食！

5大日常小貼士 有效保護琺瑯質

想以健康牙齒迎佳節？從今日開始改善口腔健康！葉醫生提供以下建議由生活習慣著手：

1. 盡量少吃過於堅硬的食物: 新年期間，避免過量食用瓜子、花生等堅硬零食，或可善用工具，避免直接用牙齒咬開。

2. 避免喝過多含高糖分或酸性飲料，建議飲用後用清水漱口: 新年期間，汽水、果汁等飲料攝取要適量，吃完糖果、零食後要漱口，以免糖分積聚在牙齒表面，被分解時酸蝕琺瑯質。

3. 提醒自己放鬆，避免牙關緊咬：過年期間作息容易不規律，更可能會大玩遊戲，但都要提醒自己放鬆一下，避免不自覺地牙關緊咬。

4. 建議使用含有仿天然琺瑯質微粒（BioHAP）成分的牙膏，能有效透過再礦化修復琺瑯質，例如德國製Bioniq® 修復牙膏，保持牙齒堅固健康，減低牙裂風險。

Bioniq®修復牙膏 建議零售價 $69／支（萬寧獨家發售）

*配合正確刷牙習慣，每天刷牙兩次，促進琺瑯質的細微小孔再礦化; BDJ Open 5, 18 (2019). https://doi.org/10.1038/s41405-019-0026-8

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