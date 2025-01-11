全新大角咀文化地標|奧海城露天廣場 澳洲投影藝術裝置打響頭炮

由香港藝術中心主辦，市區更新基金贊助，信和集團為合作夥伴的公共藝術及社區藝術項目「轉角：」日前已正式揭幕，「轉角x藝術x社區更新」系列活動正式啟動。當中位於奧海城2期露天廣場的5米高展亭《城市生活所》，成為大角咀最新文化藝術地標，《城市生活所》由四位本地年輕建築師組成的團隊蘇暢設計研究室負責設計。設計團隊在去年「轉角：《城市生活所》公開招募設計方案」中脫穎而出，隨後正式獲得「轉角：」項目團隊邀請參與建造及實踐。將成為大角咀區內的文化地標建築，整座建築採用白鐵與複合竹材料等生態友好的創新建築材料，結合創新環境設計技術及傳承大角咀傳統造船相關工藝，旋轉建築外形借鑒了船體形態，更與「轉 - 角」主題相呼應，象徵著海浪的起伏，從而重現大角咀海陸變遷的空間特色，激活社區的集體回憶，並鼓勵公眾共同構想社區的未來。展亭正式啟用後將成為區內一個社區創新實驗室，同時向本地創意社群開放，包括藝術家、設計師、建築師以及其他相關機構，以便舉辦各類展覽和活動。



《城市生活所》成為大角咀區文化地標建築

澳洲著名藝術家Mikala Dwyer首個香港亮相全息投影藝術裝置

是次藝術項目當中的一個重點節目由澳洲著名藝術家 Mikala Dwyer 的全新作品 《未來生態幻影》 亦於奧海城2期露天廣場《城市生活所》正式亮相。《未來生態幻影》是Mikala 首個為香港創作的社區全息投影藝術裝置，以本地熟悉的生物「家燕」為主題，將生動細緻的家燕投影於樹上，非常嶄新，十分驚豔，象徵生態與城市之間的微妙關係，並藉着作品啟發觀眾重新審視城市與自然的連結，思考如何在推動城市發展的同時，兼顧生態保育，探索生物多樣性與城市更新的平衡之道，共同想像一個更可持續的未來。

澳洲著名藝術家 Mikala Dwyer 的全新作品 《未來生態幻影》於奧海城2期露天廣場展出

《未來生態幻影》全息投影藝術裝置

展出日期: 2025年1月18-19及25-26日(星期六、日)

時間: 6:30pm -9:30pm

地點: 奧海城2期地下露天廣場 (近NAMCO)

香港藝術中心監督團主席劉文邦對參與項目的社區持份者表達了衷心的感謝。他指出，社區更新的過程與成功，離不開業界及社區持份者的積極參與和合作。他表示：「香港藝術中心憑藉四十多年的經驗，致力以藝術融入生活，並透過舉辦公共及社區藝術項目促進社群的連結和文化交流。是次項目「轉角：公共及社區藝術項目」選址大角咀，並通過藝術介入方式重新連繫這個社區於新舊交替中的獨特性，激活地方社群之間對社區的重新想像，並為社區注入嶄新活力。而今日正式開幕的『「轉角：」城市生活所』在整個社區更新項目中具有重要意義，預計將成為這裡的文化地標建築，進一步推動大角咀的社區活力與重建力量。」劉文邦主席更強調：「藝術是連結社群的重要媒介，期望「轉角x藝術x社區更新」系列活動能啟發更多人探索大角咀的文化魅力，豐富社區的文化景觀。」

香港藝術中心監督團主席劉文邦對參與項目的社區持份者表達了衷心的感謝

信和集團資產管理董事蔡碧林表示: 「很高興信和集團能成為是次藝術文化項目的合作夥伴，信和集團一直致力推動推動藝術及創作，透過這個項目支持政府發展香港文藝創意產業。信和集團旗下商場奧海城成為了大角咀核心地帶，作為其中一個持份者，我們很高興去參與這個大角咀社區藝術文化項目，創造一個全新為大眾享用的藝術休憇空間，為區內提供一個舉辦創意文化藝術活動的場地。蔡碧林更表示，奧海城將積極與香港藝術中心合作，舉辦各類藝術文化交流活動，讓顧客更加投入大角咀社區，增加歸屬感。」

信和集團資產管理董事蔡碧林表示奧海城將積極與香港藝術中心合作，舉辦各類藝術文化交流活動

信和集團品牌及設計部總經理蔣菁菁表示:「信和集團一向積極推動及支持藝術文化發展，更啟動「藝文共融」 ArtConnect 項目，旨在促進文化交流，增強社區歸屬感，以藝術為橋樑，連接不同背景和階層的人們，讓藝術融入生活。非常高興集團能夠成為公共藝術及社區藝術項目「轉角：」的合作夥伴，期待更多藝術文化活動可以於大角咀社區中展開，以藝術作啟發，連繫區內新舊景象，重新探索大角嘴的可持續未來。我們的願景是讓藝術成為生活的一部份，讓每個人在城市中找到自己的藝術角落。」

信和信團品牌及設計部總經理蔣菁菁表示期待以藝術作為橋樑，連繫社區。

社區博物館系列《Move on to TKT》展覽

奧海城目前正在舉辦社區博物館系列《Move on to TKT》展覽。香港藝術中心的公共藝術及社區藝術項目「轉角：」聯同計劃夥伴Playback Concept，透過金工設計改造舊物，回應大角咀的社區更新。展覽由藝術家陳寶鋒帶領團隊進行創作，透過大角咀不同角色的故事，包括印刷老店、五金店二代、上岸轉型的水上人、社區攝影師等，勾劃社區的歷史與變遷。

社區博物館系列《Move on to TKT》展覽

日期: 即日至2025年2月23日

地點: 奧海城2期1樓 (近壽司郎)

(資料及相片由客戶提供)