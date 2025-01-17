HOYA漸進鏡片體驗中心｜五大專業驗眼流程　視帝陳豪信心推薦

陳豪（Moses）是為人熟悉的視帝，由模特兒轉型成為演員，原來已經踏入演藝圈30年。當中他演活過無數角色，飾演任何角色對他而言都架輕就熟，讓觀眾留下深刻印象。只不過，最近他開始察覺睇遠清，睇近卻感吃力，更直言話：「睇得唔清楚，就乜都做得唔好啦！」為了重拾清晰視力，他特意前往HOYA漸進鏡片體驗中心尋求專業視光師協助，「即刻同朕Check下！」經過今次親身體驗，Moses亦坦言：「我非常有信心向身邊的人推薦HOYA漸進鏡片體驗中心！」



源自日本嶄新的漸進鏡片驗配流程 -「漸進鏡片都有得試！」

擁有逾80年歷史的日本HOYA可謂漸進鏡片專家，多年來不僅研發出不同類型的漸進鏡片設計以滿足不同用家的視力需要。更憑藉在東京開設了逾40多年，唯一直營店 – HOYA青山視光中心的專業驗配經驗，並結合香港本土市場的銷售特點，將之整合成一套源自日本的漸進鏡片驗配流程帶來香港。「原來漸進鏡片都有得試！用家能在視光師的協助下試戴不同種類漸進鏡片，從中選擇適合自己視力需求的鏡片」，連視帝都大讚整個流程十分專業，為消費者提供與別不同的體驗！

HOYA源自日本的五大專業驗眼流程

HOYA漸進鏡片體驗中心於日本屹立超過40年，以人為本的精神結合五大專業驗眼流程，而各個參與的中心亦會沿用這套專業驗眼流程為港人服務：

1. 詳細諮詢:

視光師會先諮詢顧客生活習慣，了解顧客過往佩戴歷史，其生活習慣或工作的用眼狀況，給予不同場合需要不同眼鏡的建議。

2. 專業驗眼

了解及測量顧客眼睛及視力狀況作全面綜合眼睛檢查。

3. 個人化數據測量

採用先進驗光儀器精準測量顧客的個人化數據，包括瞳孔距離、鏡框形狀尺寸、眼鏡佩戴位置、後頂距、前傾角及面型角等資料，生產鏡片時加以修正，從而計算出鏡片最佳視覺清晰效果。為顧客打造出獨一無二的漸進鏡片。

4. 漸進鏡片試戴體驗

單靠一副鏡片已不足夠滿足現今多姿多彩既生活模式，不論初次配戴者或經驗漸進用家亦可以透過試戴不同設計的視覺效果，挑選出最合適的鏡片類型和設計，以配合不同活動中對遠、中、近距離的視力需求。

5. 漸進鏡測試鏡台

對於初次配戴者正確使用漸進鏡的技巧非常重要，要配合測量輔助工具進行練習，令用家輕鬆掌握佩戴漸進鏡的相關技巧，更快適應漸進進度。

一人多副漸進鏡片，完美融合您的生活

Moses近年多線發展，身為演員同時身兼咖啡店老闆，除了事業發展，下班後亦係丈夫和3名小朋友既父親。作為家中經濟支柱，Moses不時要返回內地，而且工作時需要頻繁查看劇本，日常生活中也經常使用智能手機和電腦。單靠一副漸進鏡片已不足以應付他多彩多姿的生活模式。「視光師建議我可因應個別場景或者活動的視力需求而選擇不同的鏡片設計，不妨配備多一副功能性的鏡片」，例如室內專用、駕駛專用及運動專用漸進等，才能完美配合他的生活，確保任何時候都擁有清晰舒適的視力。

輕鬆守住年齡的秘密

踏入四字頭，總覺得眼前景物這麼近、那麼遠，經常朦朧不清？可能是出現初期老花徵兆。隨著年齡增長，眼球水晶體的調節能力會慢慢減退，從而失去調節能力，令你看近物時會出現難以對焦的情況，直到60歲後才會轉趨穩定。明明保養得宜，又唔想俾人察覺出你的實際年齡？只要佩戴漸進鏡片，便可一次過滿足老花人士對遠、中、近距離的視力需要，不用頻繁換眼鏡，加上其外貌與一般單光鏡片無異，美觀實用兼備，輕鬆守住年齡的秘密。學Moses話齋「漸進鏡片都有得試！想搵副啱自己既漸進鏡片，即刻預約，黎HOYA漸進鏡片體驗中心搵專業視光師幫你啦！」

即睇設有HOYA漸進鏡片體驗中心：https://bit.ly/3PvTsbq

如有興趣了解HOYA漸進鏡片更多，請即瀏覽：https://www.hoyavision.com/hk/

（資料及相片由客戶提供）