城巴「年度優秀車長大賽」車長激鬥刁鑽賽道展示智駕全城系統成果

香港市區的橫街窄巷，考起不少駕車人士，你有沒有想過職業司機又是如何駕駛體積龐大的雙層巴士穿梭各區？上週末城巴西九龍車廠上演了一場精彩又刺激的巴士駕駛挑戰賽，從300位參加者中脫穎而出的12位車長要在極短時間內完成窄位調頭、直角轉彎等高難度挑戰，最後由擁有26年經驗的車長奪得冠軍。城巴主辦的「年度優秀車長大賽」除了讓一眾巴士迷非常滿足，也透過比賽提升車長的安全意識，以及大眾心目中的專業形象。



城巴自2022年起舉辦「年度優秀車長大賽」，表揚具良好駕駛安全意識、豐富道路知識及卓越顧客服務的車長。今屆大賽有超過300名車長報名，較去年多出約100人。參賽者先要通過嚴格的遴選，在工作表現、筆試、路試及面試評核中表現出色才可參加最終挑戰賽，最終由營運部（港島）以及營運部（九龍及新界）各奪得6個總決賽席位，也是首屆有少數族裔車長及女性車長晉身決賽。

總決賽賽道設有不同障礙物，考驗車長的駕駛技術。

城巴近年不斷擴展車長人手，今年首次有少數族裔車長及女性車長晉身決賽。

鼓勵車長表達自己 向乘客展現自信

城巴董事總經理李卓豪表示，公司將廣東文化中的尊重、歸屬感、忠誠、家庭和團結的價值，結合西方文化中的主動表達感受，形成了一種非常獨特的公司文化。

比賽除了技術獎，還有人氣獎項，決賽日特設拉票環節，平日駕車時沉默寡言的車長都盡展幽默一面。「他們在台上拿著米高峰發言、樂在其中的表現，對我來說是一個非常神奇的時刻。」城巴董事總經理李卓豪（Richard Hall）表示在華人文化中，大家習慣將感情和情緒藏起來，經公司多年鼓勵員工發表意見、分享感受，打破前線員工和管理層之間的隔閡，才看到今天的成果。「他們能在舞台上做到這一點，那麼每天在巴士上與乘客互動時也能展現同樣的自信。」

Richard指出，巴士車長一直給人「藍領」刻版印象，大眾容易忽視他們背後花費的努力及擁有的專業技術，「他們每天載運的人數遠超過飛機機師，他們好應該獲得同等的尊重，社會也應該以這樣的眼光看待他們。」他希望透過比賽建立巴士車長的專業形象，同時提升他們的安全意識，形容車長就如公司的骨幹，「他們將我們的想法、政策和理念變成現實。讓他們感受到被重視、被認可，這絕對重要。」這也是參賽人數屢創新高的原因。

城巴前線員工和管理層關係融洽，讓車長更願意反映工作意見，令服務更貼心和貼地。

活動還設有不同攤位遊戲，向公眾宣傳道路安全及乘車禮儀。

研發「智駕全城」成功增進車長技術

城巴總經理（人才管理及文化）黃偉業表示，「智駕全城」系統成功在車長間營造良性競爭的氣氛，不斷提升自己的駕駛水平。

據現場工作人員表示，總決賽的賽道極為狹窄，較真實路面難道高出許多。車長需要於3分50秒內完成轉換車道、窄位調頭、直角轉彎，以及8字彎四項挑戰，沿途碰到雪糕筒、重複倒車和超時也會扣分。不過出賽車長似乎未有被難倒，最大原因是城巴自兩年前為全線巴士裝設自家研發的「智駕全城」系統，車長能即時看到自己的駕駛資訊。「他們知道每次起步是否柔順、煞車會否踩得太急、轉彎時車身會否過度傾斜、車門是否關妥才開車等。」城巴總經理（人才管理及文化）黃偉業說，系統亦會提供實時安全駕駛及路線貼士，並會為每段車程評分，利用科技幫助車長提升駕駛技術。

另外，城巴近年亦增加了培訓人手和資源，包括將過往每三年一次的大型培訓縮減為每一年半一次，希望讓車長的知識和技術保持在最新和最好的狀態。黃偉業又透露城巴去年開始和社企Eldpathy合作，為車長提供高齡體驗活動，包括穿上阻礙行動和視力的裝備，感受長者在生活上的各種不便，令駕駛者多從有需要乘客角度出發，提供具同理心的優質服務，「目標是三年內讓全線四千多位車長接受相關訓練。」當天的團體賽中便設有輪椅上落巴士項目，測試車長能否為殘疾人士提供專業又安心的服務。

團體賽中，車長需要把巴士停泊在指定輪椅上落位置，並協助輪椅使用者乘搭巴士。

問答環節中，營運部（港島）以及營運部（九龍及新界）均展現豐富的道路知識，對城巴發展更是了如指掌。

冠軍車長鼓勵同事參與 一起提升行業形象

黃春鵬（鵬哥）在城巴服務了26年，認為「年度優秀車長大賽」有助同事提高自我要求，為乘客提供精益求精的服務質素。

入圍總決賽的12位車長來自港九新界不同路線，當中有入行逾三十年的大師傅，也有加入2年的新力軍，總冠軍則由駕駛機場線的黃春鵬（鵬哥）奪得。鵬哥已加入城巴車隊26年，見慣風浪，但他也坦言賽事門檻不低，賽道是「道路工程」級數，非常考驗司機應變能力和技術，但車長同樣能透過比賽和培訓溫故知新，「我們對自己的要求也會提高，整體服務質素便能夠提升，行業形象也會改善。」

「今時今日，（車長）不止是駕駛巴士這麼簡單。」鵬哥說，每次「出車」前，城巴車長都要從車軚、倒後鏡、車廂清潔、電子顯示牌，以至每個座位是否有失物都檢查一遍，絕不馬虎。他分享了多年前的經歷，「當時是年廿八，好凍好凍，同事每天都說有人在站頭等我。」到了第三天，終於看到兩位年過八十歲的老人家，原來他們每天冒著寒風就是為了感謝鵬哥早前在車上拾獲他們的家傳項鏈，並特地從北京趕回來表達謝意。鵬哥到今天依然被兩老的行動感動，「有時候我們的舉手之勞，對乘客來說卻是很大幫忙。」

（資料由客戶提供）