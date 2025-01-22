蛇年美妝開運秘笈 DFS迪斐世x麥玲玲親授3招旺桃花、好人緣
即將踏入蛇年，正是迎接新氣運、提升運勢的大好時機！著名堪輿學專家麥玲玲聯同奢侈品旅遊零售商迪斐世（DFS）為大家親授開運貼士，從護膚、妝容到香氛，讓你提升氣色、招財旺運，以最佳的狀態迎接新一年！
做好保養氣色明亮 桃花自然來
新一年想提升桃花運、人緣暢旺？關鍵在於容光煥發的好氣色！麥玲玲師傅指：「今年無論男女護膚都是必修課，保持肌膚透亮明亮，避免暗啞無光，整個人看起來精神奕奕，好運自然相伴。」
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透亮妝感 人緣旺職場順
妝容方面，白裡透紅的自然妝感不僅提升桃花運，還能助你在人際關係和職場上順風順水！彩妝既能彰顯個人風格，也可按出生季節來選配以增運。「春季出生者木旺，宜配以金、銀閃粉提亮妝容；夏季出生者火旺，宜選用紫、灰、藍等眼影顏色；秋季出生者金旺，宜選用偏青色調色底霜，增潤膚色； 冬季出生者水旺，宜選用紅、橙、粉紅等色調明亮的唇彩。」
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自信迷人香氣招貴人
香氣除了提升自信，更能散發迷人魅力，吸引貴人和桃花運！麥玲玲師傅特別提到：「保持樂觀心態，常常微笑，加上迷人的香氣，噴一點香水，自信和貴人自然而來。」
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新一年想旺上加旺？迪斐世幫你錦上添花，為蛇年帶來好運！由2025年1月28日至2月7日期間，於迪斐世香港廣東道店購物滿HK$888或以上，即可參與「金」彩「贏」新歲抽獎活動*， 贏得驚喜禮品，包括999.9黃金元寶擺件(半兩) 、名品皮具、餐飲禮券，以及著名堪輿學專家麥玲玲的開運貼士等。
迪斐世的專業美妝達人更為你預備了開運桃花妝美妝貼士，教你以花卉為靈感，打造閃耀迷人的節慶造型，讓你氣質滿滿迎新歲！
日期︰2025年1月25日 (廣東道店)、1月28日(銅鑼灣店)
時間：下午3點
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DFS迪斐世香港分店地址：
九龍尖沙咀廣東道28號新太陽廣場
九龍尖沙咀東麼地道77號華懋廣場
香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場
*須受有關條款及細則約束，請到分店查詢詳情。推廣生意的競賽牌照號碼：59604
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