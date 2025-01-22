蛇年美妝開運秘笈　DFS迪斐世x麥玲玲親授3招旺桃花、好人緣

即將踏入蛇年，正是迎接新氣運、提升運勢的大好時機！著名堪輿學專家麥玲玲聯同奢侈品旅遊零售商迪斐世（DFS）為大家親授開運貼士，從護膚、妝容到香氛，讓你提升氣色、招財旺運，以最佳的狀態迎接新一年！



做好保養氣色明亮 桃花自然來

新一年想提升桃花運、人緣暢旺？關鍵在於容光煥發的好氣色！麥玲玲師傅指：「今年無論男女護膚都是必修課，保持肌膚透亮明亮，避免暗啞無光，整個人看起來精神奕奕，好運自然相伴。」

推薦開運護膚產品：

Clarins Double Serum Face 50ML + Eye 20ML 賦活明眸嫩肌套裝（新年限定版）$1,760，修護眼部肌膚，讓雙眼煥發動人神采，迎接新年好氣色。

Estee Lauder特潤修護肌活精華露兩支裝 $2,785，經典護膚精華，深層修護，讓肌膚煥發年輕光采。

L’Occitane新年限定手霜禮盒8支 $640，內含8支不同香味的手霜，滋潤保濕雙手之餘，亦為新年增添節日氣氛，是送禮和自用的絕佳選擇。

透亮妝感 人緣旺職場順

妝容方面，白裡透紅的自然妝感不僅提升桃花運，還能助你在人際關係和職場上順風順水！彩妝既能彰顯個人風格，也可按出生季節來選配以增運。「春季出生者木旺，宜配以金、銀閃粉提亮妝容；夏季出生者火旺，宜選用紫、灰、藍等眼影顏色；秋季出生者金旺，宜選用偏青色調色底霜，增潤膚色； 冬季出生者水旺，宜選用紅、橙、粉紅等色調明亮的唇彩。」

推薦開運化妝產品：

Giorgo Armani Lip Maestro絲絨啞亮唇釉HKD$380

Givenchy 高訂禁忌絲滑啞亮唇膏 N331 限量版 $395，高訂唇膏啞光絲滑，為新年妝容增添優雅氣息。

Givenchy明星柔光氣墊粉底液 1-C105 限量版 $725，這款限量版柔光氣墊粉底液，輕盈透氣，能均勻膚色並打造自然柔光妝效，讓肌膚在新年期間散發光采，增添自信魅力。

Givenchy高級訂製稜鏡四色蜜粉1號 限量版 $620，結合細膩粉質與控油效果，完美定妝，讓妝容持久通透，特別適合新春派對及聚會使用。

自信迷人香氣招貴人

香氣除了提升自信，更能散發迷人魅力，吸引貴人和桃花運！麥玲玲師傅特別提到：「保持樂觀心態，常常微笑，加上迷人的香氣，噴一點香水，自信和貴人自然而來。」

推薦開運香氛產品：

Jo Malone London 限量版英國梨與小蒼蘭古龍水 $1,320，清新果香，為新春增添迷人魅力。

Jo Malone London限量版牡丹與胭紅麂絨古龍水 $1,320，以優雅的牡丹花香結合胭紅麂絨的柔和氣息，散發迷人香氛，為新春增添浪漫氣息和獨特魅力。

新一年想旺上加旺？迪斐世幫你錦上添花，為蛇年帶來好運！由2025年1月28日至2月7日期間，於迪斐世香港廣東道店購物滿HK$888或以上，即可參與「金」彩「贏」新歲抽獎活動*， 贏得驚喜禮品，包括999.9黃金元寶擺件(半兩) 、名品皮具、餐飲禮券，以及著名堪輿學專家麥玲玲的開運貼士等。

迪斐世的專業美妝達人更為你預備了開運桃花妝美妝貼士，教你以花卉為靈感，打造閃耀迷人的節慶造型，讓你氣質滿滿迎新歲！

日期︰2025年1月25日 (廣東道店)、1月28日(銅鑼灣店)

時間：下午3點

迪斐世各間分店還有更多精彩節目等著你來發掘，詳情請瀏覽www.dfs.com。

DFS迪斐世香港分店地址：

九龍尖沙咀廣東道28號新太陽廣場

九龍尖沙咀東麼地道77號華懋廣場

香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場

*須受有關條款及細則約束，請到分店查詢詳情。推廣生意的競賽牌照號碼：59604

(資料及相片由客戶提供)