大澳文物酒店開放日｜探索水鄉百年建築　體驗文化與創新

坐落於大澳石仔埗街渡輪碼頭旁山丘上的大澳文物酒店，前身為舊大澳警署，建成於1902年，當時主要功能為打撃附近海域出沒的海盜。這座見證香港百年發展的殖民地風格建築融合中西建築元素，獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築，及後透過政府第1期「活化歷史建築伙伴計劃」活化成為大澳文物酒店，於2012年3月開業。酒店保留珍貴古蹟建築特色，提供9間雅致舒適客房、文物探知中心及玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout。2013年，酒店更榮獲聯合國教科文組織頒發「亞太區文物古蹟保護獎」優異項目獎，並獲世界旅遊獎（World Travel Awards™）評選為2016 年亞洲領先文物保育酒店。



文化傳承與科技結合 重現舊大澳警署昔日風華

酒店一直以非牟利社會企業模式營運，並每日提供免費導賞團供本地和海外訪客、慈善團體等，亦會舉辦年度開放日讓公眾參觀。今年的開放日將於2月8日及9日舉行，屆時客房都會開放讓公眾一探這座百年古蹟，增加大家對保育歷史建築的認識。酒店更首次融合AR擴增實境科技，讓大家以別開生面的方式了解酒店前身作為舊大澳警署的掌故和原貌，帶來生動的沉浸式參觀體驗，猶如時光倒流。另外，還有多項精彩活動於開放日供大眾參與，感受百年漁村韻味！

酒店是大澳社區的一份子，致力推廣保育、生態環保旅遊及支持大澳社區。酒店逾半數員工為大澳或大嶼山居民，此外，酒店與本地藝術家及機構合作，承傳大澳的傳統及文化。

酒店將於開放日舉辦文物酒店導賞團#，由接受活現香港（Walk in Hong Kong）培訓的青年大使擔任導賞員，為參觀朋友講述舊大澳警署的掌故，分享歷史建築保育。

特色新春藝術裝置 送上節日祝福

酒店亦聯同大澳社區攜手呈獻喜氣洋洋的新春藝術裝置，滿載美好祝福。《喜賀豐年》由138個色彩絢麗的風車組成，風車有運轉乾坤，幸福吉祥的好意頭，祝願新一年生生不息，好運連連。《花燈迎春》18個綵燈映照海岸美景，祝願風調雨順，時和歲豐。此外，酒店聯同佛教筏可紀念中學學生呈獻舞獅表演，向社區送上新春祝福。

重現大澳傳統 細味水鄉風情

酒店與大澳文化協會再度攜手，於2月9日呈獻「搖櫓舢舨水鄉遊」#。每節約40分鐘，主要分為兩個部分，首先於大澳漁家影像館欣賞紀錄影片「嶼舟漁鄉」，分享傳統舢舨製造過程。然後，參加者將乘坐傳統舢舨遊覽河涌，以獨特角度感受大澳豐富蘊藉。大澳居民更會一邊搖櫓，一邊分享水鄉故事及舢舨文化。

另外，大澳文化協會亦會於酒店舉辦傳統漁網編織工作坊#，由大澳漁民教授運用傳統工藝，編織現代漁網作品，讓市民和遊客親身體驗到漁村文化及漁民的生活智慧，並將手作作品帶回家，締造美好難忘的回憶。

開放日優惠 立即登記

現凡登記及參加大澳文物酒店開放日導賞團的朋友，於活動後可獲贈Tai O Lookout招牌飲品「紅樹林特飲」禮券乙張^。另外，在活動期間惠顧Tai O Lookout更可獲得大澳文物酒店之港幣$50餐飲禮券乙張^，於下次惠顧時使用。對歷史建築、文化古蹟及大澳歷史有興趣的朋友，不容錯過，活動名額有限，現在就立即登記！

大澳文物酒店導賞團#時間

2025年2月8日（星期六）

下午12:30 – 下午1:30

下午2:00 –下午3:00

下午3:15 –下午4:15

下午4:30 –下午5:30

2025年2月9日（星期日）

上午11:00 – 中午12:00

下午12:30 –下午1:30

下午2:00 –下午3:00

下午3:15 –下午4:15

下午4:30 –下午5:00

名額：每節120人，每節約20分鐘。（先到先得，額滿即止）

集合地點：大澳文物酒店正門旁涼亭

詳情及報名：https://www.taioheritagehotel.com/tc/hotel-open-house/

#名額有限，先到先得，額滿即止。

^禮品及禮券數量有限，送完即止。

#活動受條款及細則約束。

大澳文物酒店

地址︰香港大嶼山大澳石仔埗街

查詢︰2985 8383

網址︰www.taioheritagehotel.com

香港特別行政區政府發展局活化歷史建築夥伴計劃之一

Facebook / IG︰taioheritagehotel

(資料及相片由客戶提供)