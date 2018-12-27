【女士注意】高血壓分兩種　原發性／繼發性要問清楚

經常聽身邊人談到高血壓的問題，幾乎是聞「高」色變，到底高血壓對健康有甚麼影響？又為甚麼會引致高血壓？高血壓和心臟病之間又有甚麼關係？人人都可能有高血壓，同樣人人都有機會患上心臟病，女性的患病率並不低於男性，所以各位女士絕對要小心預防。今日開始除了裙子上的大細尺寸數字，不如再認識一組對健康悠關的數字，血壓值。

壓力大會導致高血壓

心臟科專科醫生郭妙芳說，正常血壓，上壓應該低於140，下壓應該低於90。人會患上高血壓有兩個原因，90%是原發性高血壓，即是與其他疾病無關而形成的高血壓，形成原因可能因為生活壓力太大，導致腎上腺素上升，同時令血壓上升。另一方面，亦有可能面對壓力，令壓力賀爾蒙上升，導致血管收縮，有機會令血壓上升。另一方面，原來食得太鹹都有機會令血壓上升「因為鹹食會令血液的水分上升，加強循環，有機會引致高血壓發生。」郭醫生表示原發性高血壓還受一個很重要的因素影響，就是年紀。年紀增長，去到60歲左右，大約有50%至60%的人都會患上高血壓，這是一個退化性問題，與疾病無關。

高血壓通常分原發性和繼發性兩種。

繼發性高血壓

郭醫生亦表示，高血壓的另一個原因有機會是繼發性高血壓，大約有10%的機會因為患有不同疾病而令高血壓發生。當遇上這個情況，當然就要尋求專業意見，把疾病醫治好，理論上血壓就會回復正常。

郭醫生表示食得太鹹都會導致高血壓。

高血壓對心臟的影響

為甚麼高血壓會影響健康，甚至直接對心臟健康有影響呢？郭醫生表示，心臟就好像一個泵，血壓愈高，表示心臟的工作愈多，自然容易出現問題。當中可能因為高血壓出現不同的心腦血管疾病，包括冠心血、中風、心臟功能衰竭等。當然，既然這一切都因高血壓而起，那麼預防高血壓，當然就是首要的事。郭醫生建議，足夠運動可以調節賀爾蒙，令血壓下降，不過郭醫生亦提醒大家，如果你已經患有高血壓，運動前就要先問清楚醫生意見，選擇一樣身體可以負荷的運動。另一方面，飲食上亦最好戒肥戒鹹，小心注意。其實只要有良好生活習慣，自然就會有良好體態，女子裙子上的尺寸重要？140／90這組數字，可能更加重要。

血壓高低直接影響心臟健康。

以上資訊由心臟科專科醫生郭妙芳提供

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