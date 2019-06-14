【餐廳老闆必讀】一個決定 幫您慳人、慳租、慳營銷

近日多家上市餐飲集團發布年報，加上一品雞鍋及太興等輪流IPO，圍繞業界討論又熱起來。總結來說就是餐飲業成本高企，食材：人手：租金：其他營運開支比例約為3:3:2:1.5，原則上餐廳就是在單位數字凈利率中掙扎求存，進入旺丁也不一定旺財的困局!

食材減不了，惟有從租金、人手、營銷著手，租金都有得減？

大家清楚香港寸金尺土，要業主「體恤民情」基本上是不可能，但有冇諗過其實您的餐廳還未到達業務頂峰？識得用數碼渠道吸客，引動非繁忙時間客流，您會發現原來營收不止於此，e肚仔為商戶提供多樣獲客工具，例如：時段折扣優惠，可供商戶選擇不同時段針對外賣餐牌部分或全部項目進行立減促銷，用盡埋非繁忙時間做多啲生意，租務成本佔比自然會遞減，更重要的是e肚仔是針對「不佔位外賣」的生意，做一單賺一單，多啲嚟密啲手，沒有容量上限！

人手都有得減？

傳統電話收外賣，要過多人手處理，遇著新客分分鐘要成個餐牌讀一次佢聽先揀到餐，員工分身不暇時就白白流失接單機會，相反客戶用e肚仔APP落單，選擇一目了然，訂單有系統地循e肚仔商戶終端排列，一單不漏，印單俾廚部！未夠慳人？e肚仔已推出堂食掃碼點餐服務，客戶入座後以自己的電話落單，同樣由e肚仔商戶終端發單予廚部備餐，大大減少對樓面人手需求，真正紓緩營運成本不下問題！

營銷都有得減？

中小型餐廳營銷預算不多，放諸社交媒體總有進退失據之勢！派傳單？人工愈嚟愈貴，又冇人肯收傳單，效用就愈嚟愈低！e肚仔就好似一個線上food court，集合逾千間餐廳，我們利用數據幫您接觸最適合的客群，有優惠想街坊知道？我們撳一個掣，訊息一秒就到位！

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甚麼是e肚仔﹖

e肚仔乃2018年9月正式面世的外賣自取平台，在不足一年時間內餐廳加盟數目已逾1,500間，覆蓋香港大部分地區。憑藉香港01流量優勢，e肚仔月均單量增速逾6成，迅即成為大小餐飲集團的可靠O2O營銷及營運伙伴！立即下載e肚仔，體驗線上極速落單、線下便捷攞餐的新數碼服務模式！