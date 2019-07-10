【香港展能藝術會】SEN中小學生街舞表演　盡顯青春活力！

舞蹈是甚麼？是一種強身健體的運動？是遙不可及的藝術？對香港展能藝術會而言，舞蹈是一種可以撼動人心的藝術，更是傷健共融的橋樑。 為期三年的「藝燃薪––展能藝術計劃」由香港展能藝術會主辦、利希慎基金和何晶潔家族基金共同資助。「藝燃薪」帶領一班藝術導師，於四間特殊學校為學生進行藝術培訓。在擁有不同才華的孩子身上，從小播下藝術種子，發掘他們的潛質，令他們點滴累積藝術相關的認知，從而走上不一樣的人生路，令展能藝術薪火相傳。 攝影：黃舒慧

「每人都有專長，度身設計動作讓他們發光發亮。」

採訪當日，香港西區扶輪社匡智晨輝學校的中小學生在導師Janette Wong帶領下，為「藝燃薪」終期展演綵排街舞。他們天真的臉上掛着認真的表情，在排舞室內跟着導師Janette拉筋，忽然一位同學站起來打側手翻，一個、兩個、三個…… 然而，在場所有人都不以為然。Janette邊搖頭邊笑說：「習慣了，大家都知道洛瑤最愛打側手翻，不會受傷就好，而且她的確打得不錯啊！」

Janette教授跳舞超過十年，這是她首次向有特殊教育需要的中小學生教授街舞。

Janette是城市當代舞蹈團的課程導師，教授跳舞超過十年，兩年前首次成為「藝燃薪––展能藝術計劃」導師，教有特殊需要（SEN）的同學跳舞。她說這班同學各有性格，而且十分專注於自己喜歡的動作，所以會因應他們的能力和喜好，為每個同學編排舞步和崗位。「就像那位喜歡側手翻的洛瑤，我特意為她編排了出場動作，讓她出場時來個側手翻solo，向觀眾展現一身好本領，在台上閃耀！」



Janette初次成為SEN同學的導師，起初確有不習慣。「這班専注力不足的小朋友，經常在班上放空，或者沉醉於自己的世界，不會跟着進度練習。」她表示這班學生也令自己有不少突破，「他們是我第一班能記住所有名字的學生！」 以往教班，她一般只會記得某幾個突出學生的名字，「你必須說出這班小朋友的名字，這樣既能把他們帶回排舞室，也能讓他們感受到你的愛和關注。」

兩年來Janette終能打破隔膜，不知不覺間與這班小朋友建立起感情，「他們由不太理會你，到現時他們會擁抱你、會分享生活小事，甚至直說之後要跟着我跳舞，當然會不捨得！」她期待他們的結業表演，同時也期待在學校以外地方再一起跳舞。原來「藝燃薪––展能藝術計劃」不只為同學帶來接觸藝術的機會，啟發潛能，更為同學和導師帶來亦師亦友的感情，相信這才是最大得著。



「身為老師，期待大家看到同學的努力和能力，大力鼓掌！」



講到一展本領，當初這班同學之所以有機會學習街舞，原來因為一位老師！黃泰成（黃Sir）原本也是習舞之人，之前在不同學校任教時也為同學辦街舞班。來到香港西區扶輪社匡智晨輝學校後，他看見不少同學熱愛藝術，尤其對舞蹈特別感興趣。「同學們都活力充沛，有些男同學更對我說很喜歡跳舞，但拉丁或芭蕾較女性化使他們卻步，力量型又富動感的街舞就最適合！所以當香港展能藝術會接觸學校後，我便提議舉辦街舞課程。」

黃Sir熱愛街舞，看到學生愛上跳舞並喜歡練習，感到很欣慰。

同學們由三年前開始練舞，每年均有機會在觀眾面前表演；由完全不懂舞蹈，到現在可以在台上自信地跳好每一個動作，黃Sir直言非常感動。「同學們有的在跳舞時展現出平日看不見的笑容和自信；有的同學坐在課室時無法專心，跳舞時卻十分專注，下課後更主動要求加練；有的甚至畢業後繼續跳舞，獲獎無數。這種種都引證同學們對藝術的熱愛，可能遠比我們想像中多！作為老師的，正好透過『藝燃薪』讓有天份的同學發揮所長！」

黃Sir說十分期待同學們結業表演，「我很希望大家都看到同學的努力和能力！他們與一般表演者不同，其他表演者或許着緊票房、在意觀眾的反應，但他們一心只想跳好一支舞，好好享受過程，把表演做到最好。大家看過同學的表演後，落力鼓掌便是最好的鼓勵！」



「好開心看到孩子快樂！」



其中一位表演同學政謙，他的婆婆表示政謙在學習街舞後，經常向家人提起排舞時的趣事。「他從來不肯在我面前跳舞，但回家後時常把『跳舞』兩字掛在嘴邊，而且總是笑瞇瞇的，相信練習過程令他十分愉快！」

政謙婆婆說學習街舞後，政謙明顯比以前笑得更多。

政謙婆婆原來自小學習拉丁舞，但有子女後便沒有再練習，直到現時政謙學舞，她感覺彷彿「後繼有人」。「因為一直未見過政謙跳舞，特別期待他們的正式演出，但最期待的，是有一日可以跟政謙一起跳舞哈哈！」

一眾SEN同學將於7月12日假南豐紗廠，下午3時至4時表演節奏澎湃的街舞和拉丁舞，讓觀眾感受同學們的努力成果。而展覧將於7月13日至7月18 日，展出同學們的畫作和陶瓷作品。



「藝燃薪––展能藝術計劃終期展演」

展覧時段：7月13日至7月18日

地點：南豐紗廠 The Annex（荃灣白田壩街45號）

專題座談會

主題：從藝燃薪看展能藝術的契機及挑戰（視覺藝術）

日期： 7月13日

時間：下午3時45分至5時半

地點：南豐紗廠 The Annex（荃灣白田壩街45號）