【超萌貓部月餅】煙韌麻糬 + 綠茶紅豆色香味俱全

【2019中秋節月餅】一眾貓迷注意! 日本人氣品牌「貓部」（Nekobu）推出貓咪主題月餅! 日本貓部授權幸活於香港製造貓咪月餅，讓貓奴能過一個充滿「貓咪」氣息的中秋節，讓親戚朋友每一口都嚐到美味及驚喜。

十級得意可愛的的貓咪轉身化成月餅造型, 分別推出奶黃月餅及綠茶紅豆麻糬月餅。

貓部奶黃月餅(6個) - $258 (原價: $348)

貓部奶黃月餅

貓部奶黃月餅

貓部奶黃月餅

貓部奶黃月餅禮盒裝, 一盒6個。奶黃月餅, 鬆脆酥皮包住香滑奶黃餡料, 一粒粒金黃的蛋黃粒交織於餡料間, 由內而外散發濃郁奶香之外, 也滲出重重鹹香蛋黃的傳統風味。由厚度適中的餅皮包住, 入口不膩。

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貓部綠茶紅豆麻糬月餅(6個) - $258 (原價: $348)

貓部綠茶紅豆麻糬月餅

貓部綠茶紅豆麻糬月餅 綠茶紅豆麻糬月餅口感軟糯煙韌又清香。本身麻糬的特點就是煙韌, 加上微甜的紅豆蓉, 味道是十分突出。鬆脆酥皮, 甜而不膩。 👉按此落單👈

貓部限定版月餅 - $98 (原價: $128)

貓部限定版月餅

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商店名稱: 幸活

商店地址: 深水埗深旺道28號V Walk L2-120號舖