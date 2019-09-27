【創意籌款】不一樣的籌款活動｜有禮送 有得食 有歌聽

說起慈善機構的籌款活動，大眾普遍會即時想起賣旗、賣慈善獎券、慈善跑等。但您有沒有想過，原來行善都可以「好好玩」？今個周末，不妨支持以下本地慈善團體，讓您與親朋好友獲得環保木錶之餘，更有得食、有歌聽，過一個文青風格的假期！

舊木回收「升級再造」 支持環境保護

不少人準備裝修時，看到家中仍未爛掉的木製傢俱，都深感苦惱。丟掉，好像浪費資源，但舊傢俱的尺寸、款式又與「大變身」的空間不配合，最終只好把它們送去堆填區處理。為拯救這些仍具有價值的舊木，舒緩堆填區的壓力，以「升級再造」（Upcycling）為理念的社會企業「木一番」於2013年成立，回收市民棄置的傢俱及木材，並結合本地設計師的設計，使舊木得以重生成木錶、小木椅等。

然而，香港租金高昂，對佔地廣的回收及升級製造業構成沉重經濟壓力，「木一番」亦不例外，亟需公眾人士支持，才能繼續推動環保工作，為香港的可持續發展出一分力。現捐出$800，便能支持「木一番」拯救舊木的工作，並獲得以回收實木製造、獨一無二的文青風格木錶乙隻，讓您把環保理念融入日常生活之中，成為一個真正的文青。

了解更多：https://heart.hk01.com/zh/project/10140

洛神花「助養」計劃・支持本地種植和生產

助養兒童就聽得多，有無聽過花都可以助養呢？「新福事工協會」有感全球化令環境污染、自然生態遭到破壞，社會更漸漸遺忘農業的重要性，因此嘗試去推動「社區支持農業」，讓消費者與農民互相支持，共同承擔糧食生產的風險。

在風調雨順的日子，農產品當然可以大豐收，然而天氣不似預期，萬一颱風暴雨，則嚴重影響收成。「新福事工協會」與「創姿園」現以「社區支持農業」方式推出「洛神花助養計劃」，透過助養計劃保障洛神花的銷售數量，減低損失風險。

現捐出$300即可助養擁有「植物界紅寶石」美譽的洛神花一株，更可在收成後取得2斤洛神花及1瓶果醬。

「洛神花助養計劃」只是一個先導計劃，將來更期望消費者、社區及城市認識到本地種植的重要性，從而支持本地生產。

了解更多：https://heart.hk01.com/zh/project/10117

Light of Women 女生站起來音樂會

重男輕女的觀念並非只存在於上一代，在現今世代亦正以另一種模式存在著。儘管現今職業女性同樣要賺錢養家，但仍要承擔家中繁重的家務；同樣是三十歲的男女，但我們卻經常聽見「男人三十一枝花，女人三十豆腐渣」。為打破這種男女不平等的觀念，一名沒有「搞Event」經驗的女生--Sabrina，她一手一腳籌辦【Light of Women女生站起來音樂會】，協助家庭主婦和被忽略的女性獲得培訓，改善自身生活。

音樂會請來10隊演出嘉賓，從女性口中唱出女性心聲，藉以喚起大家對身邊女性的關注，共建一個男女平等、有愛和關懷的香港。現捐款滿$250予「婦女動力基金 HER Fund」，即可換領【Light of Women 女生站起來音樂會】電子門票一張。

了解更多：https://heart.hk01.com/zh/project/10184

日期： 2019年10月11日 (星期五) 時間： 晚上7時至9時30分 地點：北角英皇道121號七海商業中心 MoM Livehouse 演出嘉賓：雞蛋蒸肉餅 GDJYB、花灑妹、Ping Pong A Cappella、Wing Yu Janice、Jennachord、Julia & Lydia sisters、Twinnie Yung、Emily Kwan、聚賢社 - 越半心聲唱歌組 (排名不分先後)

上述不一樣的籌款項目均受惠於善款配對計劃，《香港01》會配對* 相關善款。你的一份捐款成就兩倍心意，請即進入「01心意」平台支持啦！越多人響應，就越多人受惠！《香港01》絕不扣除任何開支，所有善款會由該慈善團體全數收取。

* 有關配對請參閱項目詳情

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